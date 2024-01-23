Биржа

Дмитрий Фефилов

23 января 2024 в 12:20









Ждать ли щедрых дивидендов от Novaturas?

Генеральный директор Novaturas Кристионс Кайкарис видит хорошие перспективы для туристического сектора в будущем. Фото: Raul Mee

Со сцены конференции инвестора Тоомаса в субботу прозвучала одна из рекомендаций на 2024 год – акции Novaturas. Руководитель туроператора представил позитивные прогнозы сектора до 2025 года и вселил надежду в инвесторов Novaturas, которых спустя многие годы могут ожидать и хорошие новости.

По оценке аналитической компании Enlight Research, акции Novaturas являются первым выбором в 2024 году. При одном из самых низких P/E на балтийской бирже аналитики прогнозируют самую высокую общую доходность этих бумаг. По словам руководителя Enlight Research Маттиаса Валландера, они предполагают, что Novaturas в этом году может выплатить щедрые дивиденды на уровне 8,2% с учетом текущей цены акции. «Мы сейчас не можем знать наверняка, будут ли выплаты и в каком размере, но все указывает на это», – сказал Валландер.