Биржа

Мериан Тийратс

7 марта 2024 в 11:13









Баффет: биткоин как крысиный яд

Инвестор Уоррен Баффет не видит ценности в биткоине. Фото: Reuters/Scanpix

Уоррен Баффет, назвавший криптовалюту крысиным ядом (англ. – rat poison), говорит, что не отдал бы и 25 долларов за все имеющиеся биткоины.

Криптовалютный рынок, несомненно, захватывает, но это также и поток неопределенности, подпитываемый FOMO (страхом упустить выгоду) инвесторов и спекуляциями, которые движутся в разных направлениях, пишет Yahoo Finance. На этом фоне всемирно известный инвестор Уоррен Баффет считает, что с криптовалютами не стоит связываться.