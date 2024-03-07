    Баффет: биткоин как крысиный яд

    Инвестор Уоррен Баффет не видит ценности в биткоине.Фото: Reuters/Scanpix

    Уоррен Баффет, назвавший криптовалюту крысиным ядом (англ. – rat poison), говорит, что не отдал бы и 25 долларов за все имеющиеся биткоины.

    Криптовалютный рынок, несомненно, захватывает, но это также и поток неопределенности, подпитываемый FOMO (страхом упустить выгоду) инвесторов и спекуляциями, которые движутся в разных направлениях, пишет Yahoo Finance. На этом фоне всемирно известный инвестор Уоррен Баффет считает, что с криптовалютами не стоит связываться.

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