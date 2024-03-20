    О чем говорят на Уолл-стрит: до пузыря ИИ еще далеко, до долгового пузыря – нет

    Одни говорят, что искусственный интеллект сильно и быстро изменит мир, другие утверждают, что инвесторы придают слишком большое значение фантазиям о далеком будущем. Фото: Reuters/Scanpix

    Данные по инфляции в США за февраль вновь заставили ведущих стратегов Уолл-стрит обсудить базовые ставки.

    Помимо процентных ставок, инвестиционные стратегии расходятся во мнениях о том, действительно ли искусственный интеллект (ИИ) изменит мир. Также продолжаются споры о будущем Tesla и дебаты о росте цены биткоина.

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Несколько клиентов кредитно-сберегательного общества Intus обратились в суд с ходатайством о начале процедуры банкротства, вкладчики не получили почти полмиллиона евро, связаться с кооперативом в последнее время у вкладчиков не получается.Ранее входивший в правление HLÜ Intus, ныне член совета Тийт Кепп признался, что долговременные нарушения, указанные аудиторами, еще не устранены, однако руководство надеется восстановить порядок в финансах.
Несколько клиентов кредитно-сберегательного общества Intus обратились в суд с ходатайством о начале процедуры банкротства, вкладчики не получили почти полмиллиона евро, связаться с кооперативом в последнее время у вкладчиков не получается.Ранее входивший в правление HLÜ Intus, ныне член совета Тийт Кепп признался, что долговременные нарушения, указанные аудиторами, еще не устранены, однако руководство надеется восстановить порядок в финансах.
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Акции Ekspress Grupp неожиданно упали
Акции медиакомпании Ekspress Grupp, котирующейся в основном списке Таллиннской фондовой биржи, в начале дня упали почти на 10% из-за низкой ликвидности.
Акции медиакомпании Ekspress Grupp, котирующейся в основном списке Таллиннской фондовой биржи, в начале дня упали почти на 10% из-за низкой ликвидности.
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Блог Райво Варе: Путин выбрал Путина. Что дальше?
Удары украинцев нанесли серьезный ущерб российской нефтяной промышленности, но Путин может продолжать свою стратегию изнурения, поскольку Европа хоть и проснулась, но в сфере обороны по-прежнему проявляет пассивность, а иногда и трусость, пишет обозреватель Райво Варе в 34-й записи военного блога.
Удары украинцев нанесли серьезный ущерб российской нефтяной промышленности, но Путин может продолжать свою стратегию изнурения, поскольку Европа хоть и проснулась, но в сфере обороны по-прежнему проявляет пассивность, а иногда и трусость, пишет обозреватель Райво Варе в 34-й записи военного блога.
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Сеть барбершопов в Нарве: сначала идея казалась безумной
Пять лет назад открылся первый в Нарве барбершоп. Сейчас RealMedvedev – это сеть из трех заведений, одно из которых работает и как учебный класс для новых мастеров. А само понятие барбершопа перестало быть здесь экзотикой.
Пять лет назад открылся первый в Нарве барбершоп. Сейчас RealMedvedev – это сеть из трех заведений, одно из которых работает и как учебный класс для новых мастеров. А само понятие барбершопа перестало быть здесь экзотикой.
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