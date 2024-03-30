Биржа

dv.ee

30 марта 2024 в 12:06









Исследование: акции, которые выросли в 10 раз за 10 лет

Фото: Майкл Сантьяго / Getty Images / AFP / Scanpix

Компания Jenga Investment Partners Limited провела исследование 446 компаний, чьи акции выросли с 2012 года не меньше, чем на 1000%.

В 287-страничном исследовании инвестиционная компания пытается вычленить, что общего и какие отличительные особенностями обладают компании, чьи акции выросли в десять раз за десять лет.

Организаторы исследования обратили внимание, что часть компаний, показавших такой рост, были убыточными, увеличение значения азиатского региона при сохранении доминирования со стороны США.