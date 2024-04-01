    Ekspress Grupp выплатит более половины прибыли в качестве дивидендов

    Основатель и основной владелец Ekspress Grupp Ханс Х. Луйк.Фото: Raul Mee

    Биржевая компания Ekspress Grupp планирует выплатить 1,8 млн евро в качестве дивидендов за предыдущий год. Это больше, чем предусмотрено дивидендной политикой концерна.

    Правление компании предложило выплатить дивиденды на общую сумму 1,84 миллиона евро, или 0,06 евро на акцию. При сегодняшней цене в 1,16 евро это составляет дивидендную доходность в 5,1%.

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