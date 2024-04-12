    Вкус биржи: мы ребята скромные. Просто правим миром

    Фото: Carlo Allegri / Reuters / Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Мы ребята скромные. Просто правим миром. Объем активов, управляемых BlackRock, превысил 10 триллионов долларов. Как эта махина влияет на рынки?
    Инфляция выросла и составила 3,5%. Core CPI еще выше. Все, бычий рынок закончился? Погодите...
    Надо же: родили. Intel все-таки представил свой хваленый чип, который должен заткнуть за пояс все эти ваши энвидии. Акции? Да как обычно – падают.
    Вы-то куда? Apple, недавно пообещавший не трогать искусственный интеллект, объявил о выпуске чипа... с искусственным интеллектом. Вот и верь после этого людям.
    Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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