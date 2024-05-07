Биржа

dv.ee

7 мая 2024 в 6:45









Coop Pank сегодня выплатит дивиденды

Сегодня Coop Pank переведет дивиденды в размере 8,7 цента на акцию на счета своих 37 200 акционеров. Всего акционеры получат 8,9 миллиона евро, пишет банк в своем пресс-релизе.

По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, почти все эти деньги пойдут эстонским инвесторам.