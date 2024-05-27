Вкус биржи: одна компания стоит больше, чем весь немецкий рынок
Фото: Джастин Салливан / AFP / Scanpix
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Медвежата побеждают? Глава ФРС намекает, что повышение ставки не так уже плохо.
Нужно больше транзисторов! Microsoft объявил о запуске суперкомпьютеров.
Пранк, который зашел слишком далеко: акции Nvidia снова растут и компания стоит больше, чем весь немецкий рынок.
Извините, ошибочка вышла, платите сто миллионов.
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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