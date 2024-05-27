Вкус биржи: одна компания стоит больше, чем весь немецкий рынок

Фото: Джастин Салливан / AFP / Scanpix

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Медвежата побеждают? Глава ФРС намекает, что повышение ставки не так уже плохо.

Нужно больше транзисторов! Microsoft объявил о запуске суперкомпьютеров.

Пранк, который зашел слишком далеко: акции Nvidia снова растут и компания стоит больше, чем весь немецкий рынок.

Извините, ошибочка вышла, платите сто миллионов.

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».