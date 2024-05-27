    Вкус биржи: одна компания стоит больше, чем весь немецкий рынок

    Фото: Джастин Салливан / AFP / Scanpix

    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Медвежата побеждают? Глава ФРС намекает, что повышение ставки не так уже плохо.
    Нужно больше транзисторов! Microsoft объявил о запуске суперкомпьютеров.
    Пранк, который зашел слишком далеко: акции Nvidia снова растут и компания стоит больше, чем весь немецкий рынок.
    Извините, ошибочка вышла, платите сто миллионов.
    Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Вкус биржи: одна компания стоит больше, чем весь немецкий рынок
Водители Bolt недовольны уровнем цен: «Даже сборщик бутылок может позволить себе такси!»
Маслозавод Eesti Energia получил временное разрешение на работу
Эпицентр
Эстонские предприниматели: нам нужно производить оружие и немедленно
Война в Украине фундаментально изменила оборонную промышленность. Ведущие местные предприниматели считают, что именно у Эстонии есть большие преимущества.
Война в Украине фундаментально изменила оборонную промышленность. Ведущие местные предприниматели считают, что именно у Эстонии есть большие преимущества.
Все большие материалы
Инвестор
Хороший год на пенсионном рынке: зарплаты фондовых управляющих показали приличный рост
Прошлый год был удачным для пенсионных фондов Эстонии, при этом заработные платы большинства фондовых управляющих выросли. Особенно резко увеличился фонд заработной платы в Tuleva.
Прошлый год был удачным для пенсионных фондов Эстонии, при этом заработные платы большинства фондовых управляющих выросли. Особенно резко увеличился фонд заработной платы в Tuleva.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: одна компания стоит больше, чем весь немецкий рынок
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Может ли что-нибудь остановить «медное ралли»?
Цена на медь поднялась до беспрецедентного уровня, и сложно даже предположить, где может быть пик, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
Цена на медь поднялась до беспрецедентного уровня, и сложно даже предположить, где может быть пик, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
Все мнения
Интервью
Красильщик и Поливанов о деньгах и российских эмигрантах: «Люди приезжают в новые места и создают хорошие вещи»
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект