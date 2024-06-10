Клиенты LHV получили ошибочное предупреждение о принудительной ликвидации позиций по Nvidia

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Клиенты LHV, купившие акции Nvidia с плечом, получили сегодня утром сообщение о том, что их позиция будет принудительно ликвидирована. Это вызвано техническим сбоем.

7 июня произошел сплит акций Nvidia. Каждая акция стала стоить в десять раз дешевле, а количество акций увеличилось у каждого акционера в десять раз.