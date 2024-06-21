Крупный фонд выставил на продажу большое количество акций Tallink

Акции Tallink упали почти на 10% после того, как крупный фонд выставил на продажу большой пакет акций. Фото: IMAGO/Scanpix

В понедельник Infortar объявил о своем намерении сделать добровольное предложение о поглощении, после чего множество инвесторов начали продавать акции компании, а один иностранный фонд выставил на продажу крупный пакет акций.

На прошлой неделе Infortar объявил о предложении выкупить акции Tallink по цене 0,55 евро за штуку на сумму около 220 млн евро. Таким образом компания предлагает иностранным фондам возможность выйти из своих позиций. Предложение планируется сделать в начале июля этого года.