Вкус биржи: аптечки дышат на ладан, а производитель машинок обанкротился

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В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Илон Маск – следующий? Производитель электромобилей Fisker обанкротился. В чем причина? Компания сама виновата, или это индустрия такая?

Не Nvidia, конечно… Капитализация Amazon достигла двух триллионов долларов. Amazon – по-прежнему хорошая бумага? Или если не искусственный интеллект, то не считается?

Опять жадная фарма гребет деньги лопатой. Почему сеть аптек Walgreens дышит на ладан.

Такими темпами она в фантики превратится! Иена дешевеет, а интервенции все нет.

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».