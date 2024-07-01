    Вкус биржи: аптечки дышат на ладан, а производитель машинок обанкротился

    Фото: IMAGO/Bihlmayerfotografie, Scanpix

    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Илон Маск – следующий? Производитель электромобилей Fisker обанкротился. В чем причина? Компания сама виновата, или это индустрия такая?
    Не Nvidia, конечно… Капитализация Amazon достигла двух триллионов долларов. Amazon – по-прежнему хорошая бумага? Или если не искусственный интеллект, то не считается?
    Опять жадная фарма гребет деньги лопатой. Почему сеть аптек Walgreens дышит на ладан.
    Такими темпами она в фантики превратится! Иена дешевеет, а интервенции все нет.
    Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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