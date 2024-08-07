Биржа

Кармен Алас

7 августа 2024 в 7:46









Inbank о росте прибыли: мы очень довольны

Председатель правления Inbank Прийт Пылдоя. Фото: LIIS TREIMANN

Консолидированная чистая прибыль Inbank во втором квартале составила 3,8 миллиона евро, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем продаж компании во втором квартале сократился на 3%. Чистая прибыль за полгода составила 7,7 миллиона евро, что на 71% больше по сравнению с предыдущим годом. Рентабельность собственного капитала во втором квартале достигла 11,6%.