Inbank о росте прибыли: мы очень довольны

Председатель правления Inbank Прийт Пылдоя.Фото: LIIS TREIMANN
Консолидированная чистая прибыль Inbank во втором квартале составила 3,8 миллиона евро, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем продаж компании во втором квартале сократился на 3%. Чистая прибыль за полгода составила 7,7 миллиона евро, что на 71% больше по сравнению с предыдущим годом. Рентабельность собственного капитала во втором квартале достигла 11,6%.
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