Деловые ведомости
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  • 07.09.24, 10:23

Вкус биржи: квадратный бык или фонд отверженных?

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Я iCalendar переверну - и снова девятое сентября! Именно тогда будет презентация нового айфона!
  • Я iCalendar переверну - и снова девятое сентября! Именно тогда будет презентация нового айфона! Foto: Эндрю Келли / Reuters / Scanpix
Злыдни исключили тебя из S&P 500? Не беда! Приходи в «Фонд отверженных»! Всем, кому дали пинка S&P 500, Dow Jones или Nasdaq, обеспечены почет и уважение со стороны новый инвестфонд! Неужто у таких компаний есть потенциал?
Привет, медведь! Почему на рынках снова коррекция? Сейчас рецессия рубанет по полной? Или...?
Я iCalendar переверну - и снова девятое сентября! Это дата презентации нового айфона. От старого-то хоть отличия есть? Опять вы о своем ИИ...
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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