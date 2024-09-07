Назад 07.09.24, 10:23 Вкус биржи: квадратный бык или фонд отверженных? Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Я iCalendar переверну - и снова девятое сентября! Именно тогда будет презентация нового айфона! Foto: Эндрю Келли / Reuters / Scanpix

Злыдни исключили тебя из S&P 500? Не беда! Приходи в «Фонд отверженных»! Всем, кому дали пинка S&P 500, Dow Jones или Nasdaq, обеспечены почет и уважение со стороны новый инвестфонд! Неужто у таких компаний есть потенциал?

Привет, медведь! Почему на рынках снова коррекция? Сейчас рецессия рубанет по полной? Или...?

Я iCalendar переверну - и снова девятое сентября! Это дата презентации нового айфона. От старого-то хоть отличия есть? Опять вы о своем ИИ...

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь