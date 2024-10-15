Назад 15.10.24, 15:14 Вкус биржи: социалисты везде! Адам Смит, что нам делать? В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Foto: Арбен Цели / Reuters / Scanpix

Рост потребительских цен в США за сентябрь составил 2,4%. В годовом исчислении даже меньше, чем месяцем раньше, но помесячно рост на 0,2%! Все пропало, и теперь ставочку не опустят? Отставить панику...

Социалисты везде! Адам Смит, что нам делать? Фуад Расулов и Ярослав Тавгень «зарубились» на тему того, можно ли заливать экономику государственными деньгами.

Лакшери-акция и растет по-королевски! Как Фуад Расулов заработал десятки процентов на роскошном ноунейме?

А еще один ноунейм вероломно обошел не кого-нибудь, а Nvidia! Акции какой-то там Vikstra выросли за год на 204%! Какая наглость! За счет чего такой успех?

Искусственный интеллект или крипта? 124847-й спор двух ведущих в эфире.

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