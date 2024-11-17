Вкус биржи: к популизму добавился фанатизм. И одно министерство

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
- Тройственный союз: предприниматели ОН САМЫЙ, Дональд Трамп и Вивек Рамасвами Foto: ALAIN JOCARD CHARLY TRIBALLEAU ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AP / Scanpix
Чтобы сократить государственные расходы, нужно... создать еще одно министерство. Логично же? Дональд Трамп, Вивек Рамасвами и ОН САМЫЙ считают именно так.
Почему на фоне создания нового министерства вырос Dogecoin? Совсем с ума посходили?
Неужели криптаны привели Дональда Трампа к власти, а биткойн - к цене, выше 90 тысяч? Каковы перспективы криптовалют при 45-м и 47-м президенте США?
Инфляция за октябрь составила 2,6 процен... Ладно, хватит о серьезном - что там криптаны?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Похожие статьи
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.