Назад 17.11.24, 10:24 Вкус биржи: к популизму добавился фанатизм. И одно министерство Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Тройственный союз: предприниматели ОН САМЫЙ, Дональд Трамп и Вивек Рамасвами Foto: ALAIN JOCARD CHARLY TRIBALLEAU ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AP / Scanpix

Чтобы сократить государственные расходы, нужно... создать еще одно министерство. Логично же? Дональд Трамп, Вивек Рамасвами и ОН САМЫЙ считают именно так.

Почему на фоне создания нового министерства вырос Dogecoin? Совсем с ума посходили?

Неужели криптаны привели Дональда Трампа к власти, а биткойн - к цене, выше 90 тысяч? Каковы перспективы криптовалют при 45-м и 47-м президенте США?

Инфляция за октябрь составила 2,6 процен... Ладно, хватит о серьезном - что там криптаны?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».