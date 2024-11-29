Bigbank включен в список значимых кредитных учреждений

Банк Эстонии включил Bigbank в список системно значимых кредитных учреждений, и с нового года для банка будет действовать дополнительный буфер капитала в размере 0,5%.
- По словам председателя правления Bigbank Мартина Лянтса, решение Банка Эстонии отражает значимость Bigbank для финансовой системы Эстонии и подтверждает эффективность их стратегии, включающей активное расширение на внешних рынках. Foto: Andras Kralla
Согласно решению Банка Эстонии, Bigbank стал шестым банком, включенным в этот список, о чем сообщается в биржевом сообщении. Банк Эстонии отметил в своем решении, что значимость Bigbank для финансовой системы Эстонии постоянно росла в последние годы. Ранее в этот список уже вошли Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank, LHV Pank и Coop Pank.
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