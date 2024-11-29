Bigbank включен в список значимых кредитных учреждений

ST Content Marketing 07.11.24, 23:30

В последние годы работа в домашнем офисе стала для многих из нас повседневной практикой. Работа из дома дает множество преимуществ, включая комфорт, мобильность и возможность сэкономить время, избежав долгих поездок на работу. Но в то же время работа на дому может стать определенным испытанием, например, вызвать трудности с концентрацией внимания и стереть границы между работой и личной жизнью.