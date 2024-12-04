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  • 04.12.24, 10:05

Политический кризис спровоцировал падение рынков Южной Кореи

Оппозиция в Южной Корее инициировала процедуру импичмента президента. Напуганные военным положением, введенным и отмененным накануне, инвесторы устроили распродажу акций и облигаций. Снижение перекинулось на рынки Азии.
Политическая неопределенность настораживает инвесторов.
  • Политическая неопределенность настораживает инвесторов. Foto: Yao Qilin
Южнокорейский индекс фондового рынка Kospi падал на 2%, в том числе дешевели акции Korean Air Lines, Samsung Electronics, Hyundai Motor, Posco, Kia, LG Energy Solution. Однако к концу торгов падение сократилось, и Kospi закрылся на уровне -1,4% (в 15:30 по местному времени). Доходность 3-летних государственных облигаций выросла более чем на 3 базисных пункта до 2,63%, поскольку неприятие риска ослабло. Южнокорейская вона выросла на 1,2% по отношению к доллару США.
Это реакция игроков на введенное президентом Юн Сок Ёлем военное положение. Решение президента вызвало непонимание не только у оппозиционеров, но и в правящей партии «Сила народа», и Юн Сок Ёль согласился его отменить. Правительство Южной Кореи утвердило отмену военного положения спустя несколько часов после его введения.
Как подтвердило командование вооруженных сил Южной Кореи, военнослужащие вернулись на базы.
Часть сотрудников администрации президента в среду подала в отставку. В том числе, глава администрации президента Чон Чжин Сок, советник по национальной безопасности Шин Вон Сик и глава администрации по политическим вопросам Сун Тхэ Юн, а также семь других сотрудников. Президент пока не последовал их примеру, несмотря на растущие призывы к его отставке из-за указа о военном положении.
Банк Кореи заявил о планах временного вливания ликвидности для стабилизации финансовых и валютных рынков и дал понять, что может выделить специальные кредиты в качестве дополнительной поддержки.
Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,4%. В целом в Азии наблюдалась осторожная торговля – неопределенность наносит ущерб настроениям в отношении региона в то время, когда неизбежное возвращение Дональда Трампа и экономические проблемы Китая уже оказали давление на рынок.
«Ситуация остается динамичной и развивающейся, и рынки могут продолжать испытывать волатильность, поскольку существующий кабинет, вероятно, будет перетасован, и может быть оценена возможная процедура импичмента», – цитирует Bloomberg Дэвида Чао, стратега по глобальному рынку Invesco в Сингапуре. Тем не менее, события «вряд ли будут иметь какие-либо долгосрочные последствия для экономики и финансовых рынков».

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