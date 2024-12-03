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  • 03.12.24, 17:37

Парламент Южной Кореи отменил военное положение — его ввел президент несколько часов назад

Депутаты парламента Южной Кореи на экстренном ночном заседании проголосовали за отмену военного положения, которое поздно вечером 3 декабря ввел президент страны Юн Сок Ёль, сообщает Reuters. 190 депутатов из 300 смогли попасть в здание Национального собрания в Сеуле, которое до этого оцепили силовики, и провели голосование.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
  • Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Foto: The Presidential Office
Снаружи здания национальной ассамблеи собрались сторонники парламента, которые скандируют лозунги, требуя отставки президента страны.
За несколько часов до этого президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на фоне политического кризиса в стране ввел военное положение. Деятельность политических партий временно запрещена, а СМИ переходят под контроль государства.
«Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок», — говорится в заявлении южнокорейского лидера.
Также Юн Сок Ёль подчеркнул, что решение связано с тем, что оппозиционные партии пытаются ввергнуть страну в кризис. В период военного положения в стране запрещена политическая деятельность, работа политических партий, запрещены митинги, а СМИ переходят под контроль государства.
Сеул объявил военное положение впервые с 1980 года. Корейская вона резко упала по отношению к доллару США. Представитель центрального банка заявил, что готовит меры по стабилизации рынка в случае необходимости.

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