Назад 04.12.24, 10:46 Вкус биржи: Баффет снова в деле – вместо Apple прикупил пиццы В конце прошлой недели мы были безумно благодарны и обсудили фондовые рынки, которые в тот момент как раз не работали.

«Я не только продаю! Хотите прямо сейчас всем пиццы куплю? Domino подойдет?» Foto: Нэти Харник / TT NYHETSBYRÅN / Scanpix

Биткоин не пробил 100 000 долларов! Надеюсь вы понимаете, что это – сила пожеланий Фуада Расулова? Почему крипта затормозилась?

Баффет вернулся! Взял, да и купил долю в сети пиццерий. А зачем? Или правильный ответ – «почему бы и нет?»?

Дональд Трамп раздал каждой стране по тарифу. Что будет теперь? Большая торговая война с большим профитом для США? Или большая торговая война с большим лоссом для всех?

Каковы перспективы Tesla? Да, вот такие мы оригинальные.