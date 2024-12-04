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  • 04.12.24, 10:46

Вкус биржи: Баффет снова в деле – вместо Apple прикупил пиццы

В конце прошлой недели мы были безумно благодарны и обсудили фондовые рынки, которые в тот момент как раз не работали.
«Я не только продаю! Хотите прямо сейчас всем пиццы куплю? Domino подойдет?»
  • «Я не только продаю! Хотите прямо сейчас всем пиццы куплю? Domino подойдет?» Foto: Нэти Харник / TT NYHETSBYRÅN / Scanpix
Биткоин не пробил 100 000 долларов! Надеюсь вы понимаете, что это – сила пожеланий Фуада Расулова? Почему крипта затормозилась?
Баффет вернулся! Взял, да и купил долю в сети пиццерий. А зачем? Или правильный ответ – «почему бы и нет?»?
Дональд Трамп раздал каждой стране по тарифу. Что будет теперь? Большая торговая война с большим профитом для США? Или большая торговая война с большим лоссом для всех?
Каковы перспективы Tesla? Да, вот такие мы оригинальные.

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