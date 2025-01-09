Результаты Tallinna Sadam превзошли ожидания

Tallinna Sadam показал рост как в четвертом квартале, так и за весь прошлый год в целом.
- Глава Tallinna Sadam Вальдо Кальм доволен результатами компании. Foto: Liis Treimann
Руководитель котирующейся на бирже государственной компании Вальдо Кальм считает, что по объемам деятельности год можно оценить как успешный. «Четко видно восстановление объемов грузов, и результаты оказались лучше ожиданий. Общее количество пассажиров демонстрирует рост на прогнозируемом уровне. Кроме того, увеличилось число заходов круизных судов», – сказал Кальм.
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