Крупные проекты дают новый импульс росту Таллиннского порта
Популярный среди инвесторов как дивидендная акция Таллиннский порт извлекает выгоду из нескольких масштабных проектов, которые обещают увеличить объемы бизнеса компании и обеспечить акционерам более высокую доходность.
Финансовый руководитель Tallinna Sadam Андрус Айт. Foto: Simo Sepp
После сокращения объемов грузовых и пассажирских перевозок в результате коронакризиса и войны в Украине началось восстановление, отметил финансовый руководитель Tallinna Sadam Андрус Айт в передаче «Планы портфельного роста». Однако он подчеркнул, что уровень докризисного периода еще не достигнут. По словам Айта, этот тренд восстановления означает, что в будущем объемы порта продолжат расти.
Северный порт Палдиски стоит без грузов и денег. «Не представляю, кому его теперь можно продать», – признался членом правления Tallinna Sadam Маргус Вихман во время инвестиционной конференции «Заставь деньги работать!». Хотя в прошлом потенциальные покупатели были, но их смутили связи с Россией.
Три года назад я заменил акции Таллиннского порта в своем портфеле на Arco Vara, и до сих пор эта компания разочаровывала меня своими показателями. Однако после недавнего падения цены акций и разговоров с другими инвесторами я решил взглянуть на акции Tallinna Sadam.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.