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  • 02.12.24, 12:40

Крупные проекты дают новый импульс росту Таллиннского порта

Популярный среди инвесторов как дивидендная акция Таллиннский порт извлекает выгоду из нескольких масштабных проектов, которые обещают увеличить объемы бизнеса компании и обеспечить акционерам более высокую доходность.
Финансовый руководитель Tallinna Sadam Андрус Айт.
  • Финансовый руководитель Tallinna Sadam Андрус Айт. Foto: Simo Sepp
После сокращения объемов грузовых и пассажирских перевозок в результате коронакризиса и войны в Украине началось восстановление, отметил финансовый руководитель Tallinna Sadam Андрус Айт в передаче «Планы портфельного роста». Однако он подчеркнул, что уровень докризисного периода еще не достигнут. По словам Айта, этот тренд восстановления означает, что в будущем объемы порта продолжат расти.

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