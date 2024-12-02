Крупные проекты дают новый импульс росту Таллиннского порта

Три года назад я заменил акции Таллиннского порта в своем портфеле на Arco Vara, и до сих пор эта компания разочаровывала меня своими показателями. Однако после недавнего падения цены акций и разговоров с другими инвесторами я решил взглянуть на акции Tallinna Sadam.