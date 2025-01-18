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  • 18.01.25, 15:15

Объявлены «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года»

В субботу на конференции Инвестора Тоомаса титул «Инвестор года» получил Лев Долгачев. Награду за «Инвестиционный поступок года» получил подкаст «Off The Record Jutud».
В этом году на звание «Инвестор года» претендовали Rahakratt, Пааво Сиймaнн и Лев Долгачев. Победителем стал Лев Долгачев, он и поднял победный кубок.
  • В этом году на звание «Инвестор года» претендовали Rahakratt, Пааво Сиймaнн и Лев Долгачев. Победителем стал Лев Долгачев, он и поднял победный кубок. Foto: Рауль Меэ
На любом пьедестале почета только одно первое место, и в этом году титул «Инвестор года» был присвоен долгосрочному успешному инвестору Льву Долгачеву. Он известен как честный и прямолинейный человек, открыто выражающий свое мнение. В деле передачи опыта он настоящий мастер.
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