Ответственность начинается с дома

История одной семьи и история одной семейной фирмы – именно так можно охарактеризовать созданную почти три десятилетия назад компанию Varpo Grupp OÜ, где о домах жителей Эстонии заботятся отец и два сына.

Отец Индрек и сыновья Арон и Эрмо работают над тем, чтобы сделать старые жилые дома более комфортными и более энергоэффективными. Фото: Частный архив

Выражение, что ответственность начинается с дома, можно напрямую применить к деятельности компании Varpo Grupp OÜ, которая реконструирует старые многоквартирные дома, делая их более энергосберегающими. Жильцы таких домов ощущают экономию при оплате уже следующих счетов за отопление или электроэнергию.

Это созданная в 1992 году семейная фирма, в которой помимо отца Индрека работают два сына – Арон и Эрмо. Несмотря на то, что у каждого из них свои задачи, действуют они ради общей цели. «Для нас важно заботиться не только обо всем мире, но и быть в курсе того, что происходит тут, на родине, где живут наши соотечественники», – отметил Арон Пихтйыэ.

В каких условиях мы тут живем? «Сегодня в Эстонии еще много многоквартирных домов, требующих реконструкции. У нас два пути: снести их или модернизировать и превратить в дома будущего. В дома с более высокой энергоэффективностью, сбалансированной вентиляцией с рекуперацией тепла, с более низкими ежемесячными расходами», – по словам Арона, за идеей дома будущего стоит желание улучшить условия жизни наших людей.

Дом будущего – что это такое?

Если результаты реконструкции многоквартирного дома видны невооруженным глазом: поставлены новые окна, выполнены фасадные работы, утеплены стены, то когда дом становится домом будущего?

Дом будущего означает, что в ходе реконструкции обновляется не только внешний вид дома, но и на крыше устанавливаются солнечные панели, создается сбалансированная система вентиляции с рекуперацией тепла. Сердце дома будущего - совмещенное воздушное отопление и вентиляционная система, где отопление и вентиляция работают параллельно, поддерживая друг друга. Что это означает для жильцов?

«Дом будущего построен так, что каждый владелец квартиры может настроить потребление тепла и энергии, исходя из своих нужд, в соответствии со своим стилем жизни и потребностями. Можно регулировать температуру в квартире, экономя деньги и энергию. Можно настроить расположенный в квартире вентиляционный клапан, чтобы он закрывался и открывался в определенное время или дистанционно, обеспечивая в квартире свежий воздух», – пояснил Арон Пихтыйэ, добавив, что их целью было создание многоквартирного дома, жильцы которого уже сегодня могут жить в красивом доме, где всегда достаточно тепло, но не душно, получая при этом даже меньшие счета, чем раньше.

Если в будущем теплоэнергия будет дорожать в среднем на 6% в год, то можно с легкостью спрогнозировать, сколько выиграет один многоквартирный дом и его жильцы, если после реконст­рукции их расходы на отопление сократятся.

Важно, что экономия ощущается сразу, а не в далеком будущем. По словам Пихт­йыэ, опыт показал, что после того, как дом будущего готов, довольно быстро становятся видны возможности для экономии. Если, например, в будущем теплоэнергия будет дорожать в среднем на 6% в год, то можно с легкостью спрогнозировать, сколько выиграет один многоквартирный дом и его жильцы, если после реконструкции их расходы на отопление сократятся. То же можно сказать об электричестве.

«Мы можем подтвердить, что уменьшение расходов будет заметно уже на следующий месяц после завершения реконструкции. Таким образом можно довольно быстро рассчитать экономию как для дома в целом, так и для каждой квартиры индивидуально», – признал Арон Пихтйыэ.

Расходы дома - под контроль

Как уже было сказано, как для людей, только задумывающихся о доме будущего, так и для людей, уже живущих в нем, важно знать ежемесячное потребление тепла и электроэнергии и сколько реально можно сэкономить.

Поможет в этом дистанционно управляемая система мониторинга, через которую можно круглосуточно отслеживать потребление энергии и тепла домом. В данный момент новой системой мониторинга пользуются 3 многоквартирных дома. Удобной ее делает, прежде всего, то, что квартирное товарищество может само контролировать свои расходы и получать информацию о том, сколько энергии производит система.

Помимо этого система мониторинга позволяет выставлять жильцам более детальные счета: например, можно отдельно указать, сколько энергии в многоквартирном доме расходуется на подогрев воды. Таким образом летом эту часть расходов можно разделить только между теми, кто реально потребляет энергию. В систему мониторинга можно войти как через компьютер, так и через телефон, а для входа в систему члену квартирного товарищества нужно знать только код.

Для подключения системы нужно ввести расходы многоквартирного дома на отопление (мВт/ч) и электричество (мВт/ч), и затем можно отслеживать энергопотреб­ление дома в текущем времени и сравнивать данные с потреблением за предыдущий месяц. Таким образом квартирные товарищества могут следить за расходами, а цель самой системы заключается в том, чтобы посредством рекомендаций по энергосбережению, предложить жильцам многоквартирного дома возможность сократить расходы.

«Зная северный климат, мы стремимся заставить эти знания работать, делая дома уютными, теплыми и экономными. Наша система и теплоуловители разработаны именно с учетом климата Эстонии и удобства ее жителей», – отметил Арон Пихтйыэ.

Кадри Пенъям

Комментарий: Быстрый переход от E класса к классу C

Реконструкция дома по Вильде теэ, 66 началась в апреле 2015 года, и уже в августе мы смогли испытать новую систему отопления. В ходе процесса реконструкции мы перешли с однотрубной системы отопления на двухтрубную. Помимо этого, мы подключили реконструированную систему отопления к дистанционному считыванию. Сегодня таким же образом считываются показатели водомеров, что значительно упростило жизнь, экономя время и энергию.

Облегчила жизнь жильцов также возможность держать под контролем потребление в своей квартире, регулируя потребляемую электроэнергию и экономя тем самым собственные деньги. Изменились и основания составления счетов. Сегодня 70% счета за энергию составляет личное потребление и 30% – расход помещений общего пользования, который учитывается на основании площади квартиры.

Если раньше многоквартирный дом по Вильде, 66 имел энергетичес­кий паспорт Е класса, то после реконструкции ему был выдан энергетический паспорт С класса. В этом году мы провели анализ, в котором сравнили экономию на отоп­лении за последние 4 года. Мы можем подтвердить, что система отоп­ления с рекуперацией тепла оказалась даже эффективнее обещанного.

Владимир Вингисаар, Член правления КТ «Вильде теэ, 66»