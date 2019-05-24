Клиенты ресторана довольны, когда безупречно работает Wi-Fi

Придет тепло, люди станут меньше спешить, станут больше проводить времени в ресторанах и кафе. Семинары, встречи и совещания люди тоже с удовольствием устраивают вне офиса, утверждает хозяйка ресторанов Moon, Kolm Sibulat и Mantel ja Korsten Яна Защерински.

В Moon, в Kolm Sibulat и в Mantel ja Korsten клиентам, наряду с едой, предлагаются возможности для комфортной работы. Собственно работу за компьютером, по словам Защерински, в ресторанах встретишь нечасто, зато здесь проводится много совещаний и встреч. Чтобы клиентам было удобно показывать со смартфона или ноутбука разную информацию, видеоклипы, изображения и другие материалы, в ресторанах используется услуга Telia Wi-Fi для малого офиса.

«Мы подключились к услуге Wi-Fi практически сразу после открытия ресторанов, потому что это представляет для клиентов дополнительную ценность в виде качественного бесплатного Wi-Fi. И клиентам, и нам самим стало гораздо удобнее, ведь теперь гости могут спокойно проводить здесь свои презентации, и сегодня важно, чтобы сеть Wi-Fi была везде, где бы мы ни находились», – считает Защерински.

Услуга Wi-Fi для малого офиса позволяет ресторанам и гостиницам, магазинам и предприятиям обслуживания бесплатно предлагать своим клиентам качественное Wi-Fi-соединение. Если у клиентов и работников разные сети, это безопасное решение гарантирует определенный объем трафика для работников и исключает возможность того, что в рабочую сеть проникнет кто-то посторонний. Защитив и Wi-Fi гостей паролем, предприятие может предлагать быстрый и безопасный интернет и для своих клиентов.

Очень выгодным является и то обстоятельство, что устройства Wi-Fi не надо выкупать и в них инвестировать: оборудование бизнес-класса и всесторонняя ИТ-поддержка услуги входят в ежемесячную плату, которая составляет 8–10 евро. Обо всем, что связано с настройкой услуг, заботится Telia, а клиенту остается только радоваться качественному Wi-Fi – и в большом офисе, и в маленькой конторе, и в ресторане, и в спа или бюро путешествий и экскурсий. Если нужно, Telia установит клиенту несколько устройств, чтобы беспроводной сетевой сигнал был устойчивым и сильным.

У клиента уже должно быть подключение к интернету, в том числе через другого провайдера – все равно можно пользоваться Wi-Fi для малого офиса. Чтобы установить устройство Wi-Fi, нужно договориться о том, сколько понадобится сетей Wi-Fi, как они будут называться и какие у них будут пароли. В цену входит удаленное администрирование, в рамках которого соответствующим образом конфигурируют сети, меняют пароли и решают другие связанные с услугой Wi-Fi вопросы.

Подробнее об услуге Wi-Fi для малого офиса можно прочитать здесь: telia.ee/wifivofis