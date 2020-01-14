Защита рук от холода и влаги

Нежную кожу рук легко обморозить, побыв на холоде совсем недолго. Это понимаешь, когда кожа начинает чесаться, краснеет, болит или даже трескается. Теплые, прочные и удобные перчатки пригодятся зимой везде: в машине, дома, на работе, на лыжах, на санках и просто на улице!

Для некоторых перчатки - неотъемлемая часть работы. Остальным нужна защита рук на тренировке, на прогулке с детьми или при очистке машины от снега и льда по утрам. Но при работе во дворе дома или при активном отдыхе нужны хорошие защитные средства.

Дело не только в том, что с замёрзшими руками неудобно, но и в здоровье. Кожа замёрзших рук часто трескается, а это может привести к воспалению и болезненным ощущениям.

Самый широкий выбор зимних перчаток, несомненно, в магазинах Tamrex. Там вы получите и ответы на вопросы, которые снова и снова возникают при выборе перчаток. Обеспечивая перчатками самые разные сферы деятельности, от простых работ до сложных тактических областей, Tamrex стал настоящим экспертом в этой области. Ниже приведены несколько советов по выбору перчаток

Тёплая подкладка Thinsulate®

Прежде всего, хорошие зимние перчатки тёплые. Мёрзнущие руки – главная причина для зимних перчаток.

Ищите зимние перчатки с маркировкой Thinsulate®. Это гарантия того, что перчатки хорошо удерживают тепло. Такого же комплекса свойств (лёгкий, тонкий и теплый), как у Thinsulate®, никому не удалось добиться. При покупке уточните у продавца, какой толщины Thinsulate® используется в той или иной модели перчаток. Это может быть G20, G40, G60, G80, G100 G120 и т. д. Чем больше число, тем толще материал и тем теплее перчатки.

Бывают очень тёплые перчатки с двойной подкладкой, где к Thinsulate® добавлена подкладка из флиса. Полезно знать, что не каждый флис - Thinsulate®, между дешёвым флисом и настоящим Thinsulate® огромная разница, хотя на первый взгляд они похожи. Если использован Thinsulate®, то есть соответствующая маркировка.

Удобство

Хорошие перчатки удобны. Особенно если вы долгое время находитесь в перчатках. Если расслабить руку, то заметно, что пальцы и ладонь перчатки не спрямлены швами, а слегка изогнуты. Вы также увидите, что большой палец не в общем ряду, а расположен ближе к ладони. Выкройка удобной перчатки всегда соответствует естественной форме руки.

Хорошие и удобные перчатки узнаёшь по "посаженному", то есть вшивному большому пальцу. Удобству служит и использование разных тканей в разных областях. Упругая эластичная ткань с внешней стороны или между пальцами, где важны подвижность и воздухопроницаемость, прочная на ладонях, чтобы не страдали от трения, проницаемая на кончиках пальцев - для сенсорного экрана, дышащая ткань, чтобы пропускать избыток тепла, гладкая и мягкая и т.д.

Тщательно подобранная кожа

Хорошие зимние перчатки могут быть тонкими и мягкими, но из прочной козьей кожи, крепкой коровьей кожи, качественного PU, синтетической кожи, или с покрытием из латексной пены или синтетики.

Козья кожа мягкая, тонкая, но очень прочная. Перчатка из такой кожи плотно облегает руку (очень характерно для перчаток без подкладки). Эта кожа обладает естественным водоотталкивающим эффектом, хорошо дышит и сохраняет чувствительность кончиков пальцев.

Коровья кожа немного толще козьей, меньше изнашивается, но чувствительность пальцев хуже, чем в перчатках из козьей кожи. Коровья кожа тоже водоотталкивающая и дышащая.

Перчатки из свиной кожи несколько жёстче, чем из козьей или коровьей, чувствительность пальцев меньше, водоотталкивающий эффект слабее (из-за более крупных пор кожа промокает быстрее).

Качество кожи отображается категориями C, B, AB, A или в классе A+ с высочайшим качеством. Это зависит, в частности, от того, с какой части туши взята кожа и используется ли поврежденная кожа. Так же, как и у людей, кожа животных не безупречна, животные в течение жизни получают травмы и ссадины, у них на коже остаются шрамы или метки, которые могут в дальнейшем оказаться слабым местом. Для изделий из кожи высшего качества класса А+ тщательно отобрана самая прочная и здоровая кожа. Важно также знать, цельная ли это кожа: шкура делится на две, а иногда даже на три части и используется средняя или внутренняя часть, качество которой хуже, чем у плотной верхней кожи.

Эффективный и качественный PU – ещё один хороший вариант для изготовления зимних перчаток. Выбирайте такие, которые не помешают пользоваться сенсорным экраном, желательно рельефные, так как они обеспечивают хорошее сцепление.

Функциональность

Основная функция перчаток - защита рук, при этом они должны быть удобны, надежны и красивы. Руки должны быть защищены от холода, влаги, грязи, трения, порезов, ушибов и т. д. Таким образом, в зависимости от ситуации, следует выбирать перчатки, которые будут водонепроницаемыми, с тёплой подкладкой, с местным уплотнением (для защиты от трения), с множеством отражательных элементов (что помогает видеть в темноте) или специальные химические перчатки, если существует такая опасность.

Не бывает универсальных перчаток, которые подходят всем. Выбор перчаток зависит от метеоусловий, рода и продолжительности деятельности. Имеет смысл обзавестись несколькими парами перчаток, предназначенными для разного рода деятельности, для дома, работы и автомобиля. Кроме тёплых перчаток для супер холодов хорошо иметь лёгкие зимние перчатки для мягкой зимней погоды, лёгкие кожаные перчатки без подкладки, сенсорные перчатки с синтетическим покрытием и пакет одноразовых перчаток.

Благодаря сети магазинов TAMREX хорошие перчатки доступны по всей Эстонии.

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