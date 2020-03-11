Антимикробная мебель – спасение от вирусов

Isku разработал лучшую в мире серию мебели Isku +, обладающую антимикробными свойствами для предотвращения распространения бактерий и вирусов.

При создании инновационной антимикробной мебели использованы серебро и медь, которые активно борются с ростом и распространением микробов. Фото: ISKU

Это инновационное решение предотвращает распространение бактерий и вирусов на всех видах поверхностей, включая твердую мебель, ткани и другие покрытия. Серия Isku + с технологией использования серебра и меди активно борется с ростом и распространением микробов. Наконец-то, создана поверхность, на которой микробы не выживают.

Зима – время распространения вирусов и простудных заболеваний. Cегодня уже все слышали о проблеме распространения коронавируса по всему миру.

И самыми опасными местами распространения вирусов являются многолюдные помещения, где в период повышенной заболеваемости треть поверхностей может быть покрыта микробами. В общественных местах вирус легко и бысто распространяется на обычных поверхностях. Повышенные источники опасности – лифты, ручки, столы, стулья и другая мебель. Исследования показали, что вирусы и другие микроорганизмы попадают с загрязненных поверхностей на другие объекты в течение 2-4 часов.

Природные методы борьбы с вирусами

Антимикробная мебель обладает свойством «самоочищения», благодаря технологии использования меди и серебра , которая останавливает распространение и размножение вирусов. Эти материалы обладают естественной способностью убивать микробы (бактерии, вирусы, плесень и т.д.) даже через какое-то время. Кроме того, противомикробная мебель выглядит как обычная и так же удобна в использовании.

Снижение заболеваемости до 20%

Может ли мебель повысить производительность труда? Да! Согласно исследованиям, противомикробная мебель снижает распространение вирусов и патогенов до 20%. Здоровые люди увеличивают общую производительность труда. Следовательно, противомикробная мебель является инвестицией в здоровье сотрудников, что отражается на результатах труда.

Антимикробная мебель по разумной цене

Ошибочно полагать, что противомикробная мебель в несколько раз дороже обычной офисной мебели. Фактически, цены более доступны, чем Вы ожидаете: антимикробная мебель от Isku всего на 15-20% выше обычной стоимости. Не забудьте учесть тот факт, что высокая производительность и отсутствие болезней – главный показатель окупаемости.

Любой из продуктов Isku можно заказать с противомикробным покрытием.

Высококачественная мебель. Долгий срок службы. Индивидуальность и простота в обслуживании.

Антимикробные свойства не теряются со временем, а это значит, что использование и чистка такой мебели не снижает ее ценность, поскольку для ее ухода не требуется никаких химических веществ. Все это качественно влияет на общую гигиену пространства, уменьшение загрязнения и длительность срока службы изделий.

Мебель от Isku отличается высоким качеством, долговечностью и индивидуальностью, её универсальность позволяет вписаться в любой интерьер.

Все продукты из серии Isku + просты в обслуживании, легко моются и удобны в работе.

Мебель Isku известна своим стильным дизайном, эргономичностью и удобством использования.

Фото: ISKU

Антимикробная мебель в борьбе с вирусами

Вся мебель для офисов и общественных мест от мебельного магазина Isku может быть изготовлена из антимикробных материалов. Мебель серии Isku + особенно актуальна для помещений с большим количеством пользователей и посетителей.

Наряду с хорошей гигиеной рук, антибактериальная мебель Isku качественно влияет на общую гигиеническую обстановку. Надлежащая гигиена имеет первостепенное значение, особенно в офисах, общественных местах и школах. Выбирая антибактериальную мебель, Вы инвестируете в здоровье и развитие бизнеса. Антимикробная мебель — это забота о себе, своих коллегах и учениках.

Дополнительную информацию по антимикробной мебели Вы можете получить у специалистов Isku.

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