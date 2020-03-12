Замените мини-огнетушитель в машине

Пришла пора заменить имеющийся в машине 1-килограммовый порошковый огнетушитель на устройство, которое может реально потушить пожар. Для машин лучше подходят 2-х или даже 3-килограммовые порошковые огнетушители с улучшенным огнетушащим порошком, функциональным предохранителем E-Z, удобными большими рычагами и направляющим шлангом.

Наше общество достигло значительного развития и, как хорошие хозяева, мы готовы сделать следующие шаги в обеспечении пожарной безопасности в нашем автомобиле, доме и на даче. Первый шаг - отказаться от мини-огнетушителей в машине и заменить их более крупными и эффективными огнетушителями.

В экстренных ситуациях мы сможем воспользоваться только тем, что есть у нас в машине. Если наша аптечка плохо укомплектована, то мы поможем близким только в пределах того, что в ней имеется. Не исключено, что именно при помощи таких скудных средств будут оказывать помощь нам. То же самое относится и к огнетушителю.

Не дожидайтесь изменения закона, чтобы заменить ваш старый и слишком маленький огнетушитель в автомобиле на более лучший. Поступите как рачительный и предусмотрительный хозяин.

Почему недостаточно мини-огнетушителя?

Если вы проворны, у вас быстрая реакция и большой опыт использования огнетушителей, то с помощью 1-килограммового порошкового огнетушителя вы сможете потушить небольшой пожар.

Однако большинство из нас при виде пожара впадает в ступор. У нас возникают проблемы уже при извлечении предохранителя, поскольку во время сильной паники мы крепко держимся за рычаги, зажимая предохранитель. Чем сильнее мы тянем за предохранитель, тем сильнее мы вынуждены держаться за рычаги. Мы растеряны и не понимаем, почему не получается использовать огнетушитель.

Допустим, мы выдернули предохранитель, и при этом регулярно проверяли огнетушитель, и сейчас наше устройство наконец-то включается. Из-за того, что мы нервничаем, и из-за отсутствия шланга, первая порция порошка пролетает мимо очага возгорания. Теперь мы знаем давление и то, как порошок выходит из огнетушителя, и мы готовы пустить следующую порцию порошка в огонь… но второго шанса нет, потому что в мини-огнетушителе закончились «боеприпасы»! Количество имеющегося в нем порошка хватило только на один «залп».

Поэтому 1-килограммовые огнетушители иногда называют огнетушителем-пепельницей, поскольку его хватает для подавления только небольшого пожара.

В два и три раза больше эффективного порошка, предохранитель E-Z и шланг

На полках сети магазинов TAMREX, – крупнейшей в Эстонии компании, занимающейся пожарной безопасностью, – можно найти огнетушители на 2 кг и 3 кг.

Самым большим нововведением является желтое устройство между рычагами. Это предохранитель E-Z, который помогает использовать огнетушитель намного проще и быстрее. Это решает распространенную проблему, когда предохранитель надежно зажат между рычагами и может быть выдернут (правильно держать огнетушитель за нижний рычаг, но в экстренной ситуации это не всегда вспоминается).

Во время обучения использованию огнетушителей каждый третий человек не справляется со снятием предохранителя. Если во время обучения на это можно обратить внимание, то в экстренной ситуаций нужно действовать быстро, каждая потраченная секунда может стать ценой жизни.

Предохранитель E-Z с продуманным дизайном невозможно зажать между рычагами. Его можно выдернуть простым движением и приступить к тушению огня. Предохранитель E-Z надежно удерживается на месте и предотвращает самопроизвольное срабатывание огнетушителя.

Важно, чтобы у огнетушителя был шланг. Огнетушители со шлангом более эффективны, поскольку можно точнее попасть в очаг возгорания. Шланг также позволяет тушить огонь в труднодоступных местах, в чем часто появляется необходимость при возгорании машины. Шланг огнетушителей TAMREX Premium изготовлен из резиновой смеси EPDM, которая не трескается со временем. Резьба на металлической части шланга увеличивает его долговечность.

Помимо манометра порошковые огнетушители TAMREX Premium оснащены дополнительным контрольным вентилем, с помощью которого можно измерять давление, используя нестационарное устройство для проверки рабочего состояния манометра огнетушителя. По мнению экспертов, стрелка манометра не всегда показывает правильно. Поэтому отдельный контрольный вентиль является важной дополнительной функцией, обеспечивающей надежность огнетушителя.

Рассматриваемые огнетушители имеют более прочные вентили из нержавеющей стали и рычаги. Кроме того, рычаги заметно длиннее, что позволяет их лучше удерживать в руках и повышает удобство использования.

Порошковые огнетушители TAMREX Premium проходят на заводе проверку гелиевым течеискателем. Для обеспечения лучшей герметичности эта проверка намного эффективнее, чем обычная проверка воздухом.

Не все порошковые смеси, используемые разными производителями для наполнения огнетушителей, одинаково эффективны. В зависимости от огнетушителя, мощность тушения может варьироваться в несколько раз. В порошковых огнетушителях TAMREX Premium используется только самый высококачественный и эффективный огнетушащий порошок.

Корпуса порошкового огнетушителя TAMREX Premium изготовлены из толстого высококачественного металла, чтобы свести к минимуму сварные швы. Это позволяет реже проверять огнетушитель. Прочная пластиковая ножка снижает трение при перемещении огнетушителя из одного места в другое, еще больше продлевая срок службы устройства.

Порошковые огнетушители серии TAMREX Premium в целом отличаются более высоким качеством, они надежнее и эффективнее, чем любые другие аналогичные устройства.

Не выбрасывайте свой автомобильный 1-килограммовый огнетушитель, оставьте его в качестве запасного огнетушителя до конца срока его эксплуатации. Главным героем в вашем автомобиле теперь может стать порошковый 2-килограммовый, а еще лучше – 3-килограммовый огнетушитель TAMREX Premium.

Хороший хозяин и хорошая хозяйка выбирают лучшие возможные средства для защиты своей семьи, дома и имущества. Это не место для экономии, а место для разумного расходования средств.

Качественные огнетушители серии TAMREX Premium доступны в магазинах TAMREX.