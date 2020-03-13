Исправен ли ваш огнетушитель?

Если у вас качественный огнетушитель, и в течение последнего года вы проверяли его в надежной компании, занимающейся пожарной безопасностью, вы можете быть уверены, что в чрезвычайной ситуации он сработает.

В течение 40 лет через Tamrex прошло огромное количество огнетушителей. Мы видели все. Огнетушители, манометр которых показывает требуемое давление, но на самом деле в которых давление отсутствует; значительно поврежденные огнетушители, которым требуется досрочная проверка на давление; огнетушители с чрезмерно высоким или низким давлением; огнетушители, из которых вытекает порошок,и так далее.

Исходя из этого опыта, компания TAMREX рекомендует приобрести качественный огнетушитель и регулярно выполнять его проверку и обслуживание. Это поможет сэкономить время и деньги, гарантируя при этом безопасность вашей семьи и дома.

Срок службы огнетушителей TAMREX Premium превышает 30 лет

Сегодня лучшим доступным огнетушителем является 6-килограммовый порошковый огнетушитель Tamrex Premium. Он по всем параметрам опережает конкурентов: самый лучший из существующих порошков гарантирует эффективность, сравнимую с 12-килограммовым огнетушителем. Имеющий небольшое количество сварных швов корпус огнетушителя из толстого металла обеспечивает длительный срок службы и экономию на техобслуживании, которое следует проходить каждые 10 лет, в то время как испытания давлением дешевых огнетушителей с тонким корпусом следует проводить каждые 5 лет.

Вентиль избыточного давления дает возможность измерить внутреннее давление внутри огнетушителя при помощи альтернативного устройства и, в то же время, проверить показания манометра. Таким образом вы можете быть уверены, что огнетушитель находится в рабочем состоянии. Вентили и рычаги из нержавеющей стали, подставка из прочного композита и шланг из качественной резины EDPM добавляют огнетушителю надежности.

Сотрудничество с надежной компанией, занимающейся пожарной безопасностью, гарантирует надежность огнетушителей

Специалисты компании Tamrex, которая уже более 40 лет занимается проверкой и техобслуживанием огнетушителей, видели больше огнетушителей, чем работники любой другой компании (помимо своих огнетушителей компания выполняет проверку и техобслуживание оборудования других производителей). Многолетний опыт показывает, что непрофессионал может пропустить какую-либо важную деталь. Существует миф о проверке, выполняемой посредством одного удара резинового молотка.

Частой проблемой недорогих огнетушителей является неправильное показание манометра. Находящаяся в зеленой зоне стрелка манометра свидетельствует о требуемом давлении, но проверка показывает, что стрелку манометра заело, и она не двигается с места, даже если манометр отвинтить от огнетушителя. Из такого огнетушителя не выйдет ни грамма порошка.

В некоторых из этих огнетушителей давление может быть измерено с помощью контрольного манометра, в некоторых – нет. В Tamrex последние отсылаются на техобслуживание, где с огнетушителем выполняется больше манипуляций, что выходит дороже. Если же обратиться с подобным огнетушителем в место, где отсутствует контроль производителя и выданная им инструкция по техобслуживанию, а также необходимые навыки и знания, неисправный огнетушитель получит новую наклейку о прохождении проверки. Таким образом в вашем доме появится огнетушитель, от которого нет никакой пользы.

«Нашему многолетнему опыту можно доверять. Мы не вернем клиенту огнетушитель, в исправном состоянии которого мы не уверены», – говорит Маргус Обершнайдер, руководитель отдела пожарной безопасности компании Tamrex. Он добавил, что огнетушитель, который хранится в машине, на судне и в других местах в более сложных условиях, следует ежегодно проверять. Огнетушитель, который хранится в закрытом помещении, следует приносить к специалисту на проверку каждые два года. Огнетушители Tamrex должны проходить техобслуживание каждые 10 лет. У огнетушителей других производителей этот срок может быть короче, что нередко раздражает их владельцев. Также огнетушитель нужно принести на техобслуживание после его использования, или если из него произошел выброс порошка по иной причине.

Обершнайдер: не покупайте себе проблем даже за небольшие деньги

«Иногда к нам приходят несчастные клиенты, у которых проблемы с дешевыми огнетушителями сомнительного качества, в срабатывании которых нет никакой уверенности, которые неэффективны, и проверка которых иногда просто невозможна. С этим огнетушителем человек приобретает множество проблем, хлопот и дополнительных расходов. Как правило, выясняется, что техобслуживание подобных огнетушителей следует выполнять в два раза чаще, чем техобслуживание огнетушителей Tamrex (поскольку это предусмотрено производителем, который использовал для производства корпуса тонкий металл). Также обнаруживаются проблемы с манометрами, сложности при измерении давления и т.д.» – перечисляет руководитель отдела пожарной безопасности.

Обершнайдер советует купить для дома лучший огнетушитель и проверять его в компетентной компании. «Не зря говорят, что я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. С тем же успехом можно сказать: у меня нет времени, чтобы покупать дешевые вещи», – провел Обершнайдер параллель.

Принесите свои огнетушители в ближайший магазин Tamrex, где будет произведена их первоначальная оценка, и составлен план дальнейших действий: стоит ли ограничиться проверкой, или огнетушитель придется направить на техобслуживание. Профессиональные и приветливые менеджеры по обслуживанию клиентов рады ответить на все вопросы, касающиеся пожарной безопасности, и дать полезные советы.