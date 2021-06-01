Быстрый, эффективный и экономичный экспресс-тест на антиген защитит ваших сотрудников и клиентов от риска заражения.

В ближайшем будущем ограничения будут значительно ослаблены, желание людей больше гулять и вернуться в офисы, скорее всего, снова увеличит распространение вируса. Работодатели имеют прекрасную возможность защитить своих сотрудников и клиентов с помощью экспресс-теста на антиген, который удобнее, быстрее, чем тест ПЦР, и стоит менее 5 евро. Благодаря экспресс-тесту на антиген уже сегодня удалось избежать многих крупных очагов заражения.

«Многие с нетерпением ждут наступления лета, поскольку по мере потепления ожидается, что коронавирус отступит, как и в прошлом году. Тем не менее, теплая погода в Эстонии ничем не отличается от теплой погоды в других странах мира, и, к сожалению, в Индии, Испании или где-либо еще более теплая погода не привела к значительному отступлению болезни. Поэтому ожидать этого и в Эстонии преждевременно», – отметил Герман Коппель, менеджер по продукции компании HMK Medical OÜ, занимающейся продажей медицинских товаров.

В прошлом году вирус отступил, прежде всего, благодаря тотальному локдауну, уменьшению количества поездок и менее распространенному штамму вируса. К сожалению, летом люди часто проводят в разных компаниях, а поскольку летние вечера в Эстонии прохладные, в какой-то момент компании перемещаются в помещения, что увеличивает риск заражения.

«Эстонские компании делают все, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции: в помещениях люди носят маски и другие средства индивидуальной защиты, а также используются дезинфицирующие средства. Однако сегодня слишком мало внимания уделяется профилактике, или тестированию, – пояснил Коппель. – Я считаю, что этому препятствует сбивающая с толку информация о надежности тестов и их дороговизна. Наш опыт показывает, что не реже одного раза в неделю имеет смысл проводить коллективный экспресс-тест на антигены, чтобы человек, который может заразить других, мог остаться дома. Кроме того, наши экспресс-тесты упакованы в индивидуальную упаковку, благодаря чему тест очень удобно выдать сотруднику на дом».

Экспресс-тест на антигены – это надежный метод тестирования, точность которого превышает 97%. Тест можно провести с помощью слюны, мазка из зева и носа. Результат теста будет известен всего за 15 минут. Преимущество перед ПЦР-тестом заключается в скорости и цене – результат ПЦР-теста нужно ждать до 24 часов, и стоит он более 50 евро, тогда как экспресс-тест на антиген сегодня стоит менее 5 евро.

Тест можно провести с помощью слюны или мазка из носа

По словам Коппеля, в ближайшем будущем быстрое тестирование на антигены можно будет использовать во всех коллективах, где не меньше пяти человек, чтобы избежать крупных вспышек инфекции и продолжить рабочий процесс компании. Летом экспресс-тесты можно использовать на свадьбах, днях рождения и других многолюдных мероприятиях. «Многие компании включили быстрое тестирование на антигены в свои повседневные рабочие процессы, но многие все еще не решились использовать его из-за неоднозначных сигналов. Экспресс-тест на антиген очень легко и быстро проводится с помощью слюны или мазка из носа. Таким образом, тот, кто проводит тест, может выбрать наиболее подходящий способ».

Он добавляет, что в коллективе HMK Medical OÜ уже на начальном этапе внедрения теста был выявлен один сотрудник с коронавирусом. «Наш сотрудник узнал, что находился в тесном контакте, и немедленно выполнил экспресс-тест на антиген, который оказался положительным. В тот же вечер он выполнил ПЦР-тест для подтверждения, который также был положительным. В тот же вечер появились симптомы. Никто в нашем офисе не заразился».

HMK Medical – это основанный на эстонском капитале дистрибьютор медицинских товаров. Цель компании – предлагать медицинским учреждениям высококачественные продукты, которые помогут улучшить результаты лечения пациентов и сэкономить на общих расходах, соблюдая при этом требования экологической и социальной ответственности.