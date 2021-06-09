Почему Эстонии нужен 5G и стоит ли его бояться? Мнение Артема Уманца из RIA.com Marketplaces

5G обещает обеспечить интернет-пользователей более быстрой связью. Новое поколение мобильной сети уже работает в десятках странах по всему миру, и частично в Эстонии. Для чего нужен 5G и стоит ли его опасаться – объясняет председатель правления RIA.com Marketplaces Артем Уманец.

Для чего нужна сеть 5G?

Супербыстрый мобильный интернет пятого поколения быстрее в 10 или даже 20 раз, чем обычный 4G. Это самый заметный параметр. Скорость 5G будет составлять сотни, а то и гигабайты в секунду, против десятков мегабит в секунду, к которым мы привыкли.

— 5G важен для того, чтобы сеть могла выдержать до миллиона устройств на квадратный километр. Но в Эстонии живет порядка 1,3 млн людей. Так зачем он нужен? Всё просто. В дальнейшем развитии технологий сеть 5G будет использоваться для так званого интернета вещей. Его будут использовать беспилотные автомобили, датчики и сенсоры. И когда на тот самый квадратный километр будет задействовано миллионы передающих информацию датчиков, тогда будет особая потребность в быстром интернете. 5G будет задействован везде, от городского транспорта до проведения хирургических операций,— говорит Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces. — Например, городской транспорт и беспилотные автомобили смогут считывать информацию, которая связана с дорожной обстановкой и инфраструктурой, и очень быстро реагировать на разные ситуации. А это безопасность прежде всего.

Также Артем говорит о том, что развитие здравоохранения в Эстонии может выйти на новый уровень.

— Представьте, что вам нужна сложная операция, и вы хотите, чтобы ее провел хирург из клиники в Израиле или в США. Это все станет реально с 5G, и ни ему ни вам не нужно будет лететь через пол земного шара,— говорит Артем Уманец.

По словам Артема Уманца, в RIA.com Markeplaces тоже готовятся к появлению 5G.

— Мы успешно ведем бизнес в Украине. Конечно же, мы технически готовимся к появлению 5G, чтобы и дальше удивлять десятки миллионов наших клиентов. Мы продумываем пути и изобретаем новые технологии, чтобы сделать покупку автомобилей и недвижимости еще более безопасной. И в этом нам поможет искусственный интеллект, который был изобретен нами пару лет назад, — рассказывает Артем.

Можно выделить несколько пунктов пользы от 5G:

1. Расширенная мобильная широкополосная связь.

Более быстрая и надежная мобильная широкополосная связь позволяет создавать новые приложения и услуги. 5G обеспечит стабильную мобильную пропускную способность.

2. Фиксированный беспроводной доступ

Мобильная сеть 5G может соединить потребителей и предприятия на скорости, подобной оптоволокну. А еще предприятия смогут не тянуть оптоволоконные кабели, тратя на это приличную сумму денег. Это все снизит затраты на подключение к интернету.

3. Автоматизация на производстве

5G переведет автоматизацию производственных процессов на новый уровень. Можно будет управлять удаленными объектами, использовать приложения, которые повысят эффективность производства, повысят безопасность и снизят затраты.

4. Инновации в здравоохранении

Как говорил Артем Уманец, 5G поддерживает передовую телемедицину, включая тактильный Интернет. В Эстонии смогут использовать удаленную хирургию без рисков задержки интернет-соединения.

5. Автоматизированный транспорт

Общественный и беспилотный частный транспорт смогут подключаться к 5G, обмениваться данными друг с другом, с облаком и физической средой для более безопасного передвижения и организации движения.

5G в Эстонии: про протест и есть ли вред?

Конкурс на продажу частот 5G в Эстонии до сих пор не реализован. В итоге операторы не могут открыть эту сеть. Но эстонская компания Telia пошла в обход «классического» способа. И теперь 5G есть в Таллинне, Тарту и Пярну. И как обещают в компании, новая мобильная сеть до конца 2021 года появится в более чем в 100 уездах и регионах.

«Мы пошли на этот шаг, потому что больше не были готовы ждать. Мы решили разумно запустить услуги 5G и начали предлагать 5G на существующих частотах 4G с использованием технологии Ericsson DSS (Dynamic Spectrum Sharing). Иными словами, мы динамически используем радиочастотный диапазон 4G для обслуживания клиентов сети 5G. Конечно, запуску сети 5G помогло выполнение других предпосылок – наша радиосеть 5G была готова в 10 разных точках в Таллинне, Тарту и Пярну, наши клиенты смогли приобрести первые 5G-смартфоны (Oneplus, Sony и Xiaomi 5G), мы подготовили пакеты услуг 5G», — говорится в последнем отчете Telia.

Но стоит сказать и о том, что весной прошлого года в Эстонии разгорелись нешуточные обсуждения касательно распространения 5G. Одни стали на сторону внедрения новой мобильной сети, другие посчитали ее разрушающей для физического и психического здоровья. Даже была подана петиция, которая собрала пять тысяч подписей. В своем обращении группа эстонцев просила защитить окружающую среду и людей от воздействия источников искусственного излучения. И даже в распространении COVid-19 была названа сеть 5G.

Артем Уманец из RIA.com Marketplaces говорит, что людям не стоит бояться 5G.

— Существуют санитарные нормы касательно излучений от беспроводных устройств, и они строго ограничены. Тенденции развития беспроводных сетей позволяет сократить мощности передатчиков, что позволит снизить энергозатраты и минимизировать вред от воздействия поля. Поэтому внедрение 5G нисколько не влияет на здоровье, если будут соблюдаться действующие санитарные нормы для мобильных устройств и для базовых станций. Поэтому нужно внедрять 5G, ощутить его достоинство и готовится к дальнейшему развитию беспроводных технологий, которое имеет название NR (New Radio), или просто – 6G! — сказал в заключение Артем Уманец.

Про RIA.com Marketplaces

Уже второй год подряд компания попадает в рейтинг Gaselli TOP, как одна из наиболее быстрорастущих в Эстонии.

В соответствии с аналитическим отчетом 2019 Global Classified Annual Report от AIM Group, RIA.com Marketplaces OÜ занимает 23 место в мировом рейтинге. Среди независимых порталов предприятие занимает пятое место в мире.

В свою очередь международное предприятие кредитной информации AS Creditinfo Eesti в этом году вручило эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ награду «Успешное предприятие Эстонии 2015-2020 года».

Также стоит отметить, что с 2018 года предприятие является членом Союза электронной торговли Эстонии, а с 2020 года входит в Эстонский союз инфотехнологии и телекоммуникации.