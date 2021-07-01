ТОП-10 новых стартапов 2020-2021 годов: по версии RIA.com Marketplaces

Фото: Julia-Maria Linna

Аналитики эстонской IT-компании проанализировали список стартапов, которые появились в Эстонии в период пандемии. Рассказываем про самые интересные, от альтернативы маске от COVID-19 до YouTube для туристического бизнеса

На сегодня в базе Startup Estonia работают 1175 стартапов. И за первый квартал этого года их оборот составил 255 миллионов евро. Также, по данным Startup Estonia, эти компании заплатили 28,8 млн евро налогов. Это на 8% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. Крупнейшими налогоплательщиками по найму были Bolt (3,8 млн евро), Wise (3,6 млн евро), Paxful (1,5 млн евро) и Veriff (1,1 млн евро). А какие молодые стартапы можно выделить из всего количества?

Аналитики известной эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в Украине и известна благодаря своим площадкам по продаже авто AUTO.RIA.com (в ТОП-6 в мире,-авт) и недвижимости DOM.RIA.com, просмотрели 162 стартапа, основанные в 2020-2021 годах в Эстонии. Из них отобрали 11 стартапов, которые оказались самыми интересными.

1. Sunmill — солнечные электростанции

Этот стартап был зарегистрирован в мае 2020 года. Главная цель стартапа — сделать создание солнечных парков простым и доступным, как поиск в Google. Как говорят владельцы компании Sunmill, стартап нацелен на то, чтобы объединить финансы инвесторов и землевладельцев, для строительства солнечных электростанций.

В прошлом году стартап участвовал в весеннем раунде Prototron, после чего запустил публичную компанию софинансирования на Fundwise. Только за неделю стартап собрал 100 тысяч евро.

Примечательно, что в первом квартале 2021 года у этого стартапа самый большой оборот из всех молодых компаний — 250 тысяч евро.

2. ShopZ — магазины для коммерции

Этот стартап был зарегистрирован в июне 2020 года. Миссия ShopZ — простая электронная коммерция и возможность для каждого монетизировать свою продукцию. Стартап предлагает бизнесу не просто создавать электронные магазины, но и создавать комплексную платформу продаж, которая помогает быстро создавать, расширять и управлять электронным магазином.

За первый квартал 2021 года оборот компании составил 127 тысяч евро.

3. Income — инвестиции в ссуды

Компания Income развивает одноранговую торговую площадку следующего поколения P2P, обеспечивающую более безопасное и прозрачное инвестирование для всех. Была запущена в 2020 году. Как заявляют сами владельцы компании, Income был сделан инвесторами для инвесторов. Цель стартапа — чтобы каждый желающий мог инвестировать в ссуды и легко получать пассивный доход.

В первом квартале 2021 года у стартапа зафиксирован оборот в размере 102 тысячи евро.

4. Enty — управление бэк-офисом

Enty — это единая панель управления для всех операций бэк-офиса, где клиент может управлять всеми бизнес-процессами. Компания была зарегистрирована в конце 2020 года. Как указывают владельцы компании, стартап нацелен на то, чтобы решить основные задачи, такие как регистрация компании, налоговая отчетность, управление капиталовложениями.

За первый квартал 2021 года оборот компании составил 41 тысячу евро.

5. Respiray — альтернатива маске для лица

Этот стартап был основан во время пандемии, в 2020 году. И главная разработка компании на прямую связана с распространением COVID-19 — ‘это альтернатива маске для лица, которая убивает вирусы. Носимый очиститель воздуха с ультрафиолетовыми светодиодами не закрывает лицо, носится на шее и дезинфицирует воздух разрушая ДНК и РНК вредоносных вирусов и выдувает 99% очищенного воздуха на переднюю часть лица. Устройство очищает до 55 литров воздуха в минуту — это в четыре раза больше, чем дышит средний человек в состоянии покоя.

Про стартап уже написали такие всемирно известные СМИ как Daily Mail, Reuters и СNN.

За первый квартал 2021 года оборот составил 30 тысяч евро.

6. Virtonomics — игра для предпринимателей

Virtonomics Entrepreneur — многопользовательский онлайн-бизнес-симулятор для обучения начинающих предпринимателей. Стартап начал свою работу в 2020 году. Главная фишка — это реалистичный виртуальный рынок и конкурентная среда для поиска и проверки бизнес-идей и гипотез. А также виртуальная модель компании и бизнес-процессов, созданная для экспериментов и тестирования бизнес-стратегий.

Оборот компании в первом квартале 2021 года составил 29,3 тысячи евро.

7. Skillus — поиск работников

Приложение Skillus подбирает внештатный персонал с учетом местного спроса, позволяя потребителям немедленно найти помощь в решении повседневных задач. Был запущен в работу в 2020 году.

Компания уже получила инвестиции в размере 60 тысяч евро, а оборот за первый квартал составил почти 26 тысяч евро.

8. WehireAI — оценивает работников при найме

Этот стартап помогает компаниям быть более эффективными в процессе отбора работников. Главные фишки — использование оценки, которая основана на нейробиологических играх и распознавание эмоций. Тут в ход идет все: распознавание 25 тысяч точек данных, которые раскрывают потенциал кандидата; с помощью геймификации позволяют оценить важнейшие отношения и черты характера; алгоритмы предоставляют проверенные поведенческие данные, которые оценивают реальный потенциал и гарантируют отсутствие предвзятости.

Стартап был основан в 2021 году и уже получил инвестиции в размере 155 тысяч евро.

9. DUCKT — для электрического транспорта

В последнее время жители Европы начали активно пользоваться электрическими самокатами, велосипедами и скутерами. Поэтому стартап DUCKT разработал адаптеры для подзарядки такого транспорта. Они могут располагаться где угодно, даже под ситилайтами, лавочками или другой мебелью. Для получения заряда могут использоваться даже солнечные панели.

Компания была основана в 2020 году. И за первые три месяца 2021 года оборот компании составил чуть более 9, тысяч евро.

10. TravelTube — YouTube для туристического бизнеса

Этот стартап был основан в 2021 году. TravelTube предоставляет надежную туристическую информацию в режиме реального времени от местных жителей и других экспертов по путешествиям. Также тут можно общаться с путешественниками со всего мира, узнать информацию о ресторанах и даже забронировать стол. Экскурсоводы со всего мира начали использовать этот сервис для продвижения своего видеоконтента, а у потенциальных туристов есть возможность просмотреть как проходит экскурсия и забронировать ее.

По поводу оборота информация отсутствует, но стартап уже имеет инвестиции в размере 50 тысяч евро.