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    Да или Нет: тест из 15 вопросов от RIA.com Marketplaces, который затрагивает все сферы

    Что вы знаете о e-Residency? А об автомобильных продажах и недвижимости? А об инвестировании? Дайте ответ на 15 вопросов от эстонской компании RIA.com Marketplaces и узнайте, где нужно подтянуть знания!

    RIA.com Marketplace

    Уже второй год подряд компания попадает в рейтинг Gaselli TOP, как одна из наиболее быстрорастущих в Эстонии.

    В соответствии с аналитическим отчетом 2019 Global Classified Annual Report от AIM Group, RIA.com Marketplaces OÜ занимает 23 место в мировом рейтинге. Среди независимых порталов предприятие занимает пятое место в мире.

    В свою очередь международное предприятие кредитной информации AS Creditinfo Eesti в этом году вручило эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ награду «Успешное предприятие Эстонии 2015-2020 года».

    Также стоит отметить, что с 2018 года предприятие является членом Союза электронной торговли Эстонии, а с 2020 года входит в Эстонский союз инфотехнологии и телекоммуникации.

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Эстонский разработчик ПО Modera выходит на биржу
В октябре этого года эстонский разработчик программного обеспечения для продажи автомобилей Modera намеревается вывести свои акции на альтернативный рынок Таллиннской фондовой биржи First North и привлечь дополнительный капитал для расширения в Скандинавию, а также в Центральную и Восточную Европу. Об этом компания сообщает в пресс-релизе.
В октябре этого года эстонский разработчик программного обеспечения для продажи автомобилей Modera намеревается вывести свои акции на альтернативный рынок Таллиннской фондовой биржи First North и привлечь дополнительный капитал для расширения в Скандинавию, а также в Центральную и Восточную Европу. Об этом компания сообщает в пресс-релизе.
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