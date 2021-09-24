Чтобы удовольствие от сауны длилось как можно дольше

Кондиционер в сауне делает ее посещение приятным даже для непривычного человека и позволяет дольше обычного наслаждаться паром. Секрет заключается в уникальной технологии Saunum, а именно: инновационный кондиционер втягивает потоки горячего и относительно холодного воздуха парилки, перемешивает их и выпускает паровоздушную смесь равномерной температуры, что лучше переносится организмом и более приятно.

Технология Saunum вдохновлена древней эстонской баней по-черному, которая отличается долгим и мягким паром. Каждому известно, как трудно высидеть в сауне, где с каждой струей пара лицо обжигает жар. Непривычный парильщик быстро сбежит из такой сауны, ведь кому понравится страдать каждый раз, когда поддают пару, и ждать, пока пройдет обжигающий зной.

«Действительно, одна из основных проблем классической сауны – неравномерное распределение температуры между слоями воздуха, когда верхние оказываются слишком горячими, а нижние слишком холодными. Кроме того, в большинстве саун обычно не хватает кислорода под потолком, что может испортить все удовольствие», – объясняет Валдо-Кристо Виммсааре, торговый директор Saunum Saunas OÜ.

Можно дольше наслаждаться паром

На помощь любителям сауны пришла технология Saunum, способная сделать сауну с паром максимально приятной. Идея сегодняшней разработки Saunum зародилась у основателя компании Андруса Варе около десяти лет назад – со знания того, что стоило бы изменить в сауне. Эти знания он подкрепил собственными исследованиями, посвященными специфике сауны и проведенными в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом. С 2019 года продукция Saunum доступна как отечественным, так и иностранным покупателям. Изобретение Saunum запатентовано в Европейском Союзе и за его пределами, а продукция продается, например, в Финляндии, Латвии, Литве, Польше, Швейцарии, Венгрии, Словении, Германии, Болгарии, России, Японии и Австралии.

Так в чем же секрет технологии Saunum и как избавиться от расслоения горячего и холодного воздуха, чтобы создать в сауне более мягкий климат? «Если разница температур между головой и ногами при сидении в сауне может достигать 100 градусов, очевидно, что исключительно приятных ощущений в таком температурном диапазоне ожидать не приходится. Новаторская климатическая система перемешивает слови воздуха с банным паром внутри устройства и подает паровоздушную смесь, охлажденную до температуры, гарантирующей наслаждение сауной. Кондиционер в помещении сауны также устраняет неудобства, связанные с паром и конденсатом, повышая удовольствие от парилки. Благодаря равномерной температуре организм легче потеет и в то же время легче переносит жар сауны, в результате чего можно в удовольствие париться подольше. Уникальная технология Saunum также означает, что на разной высоте парилки обеспечена равномерная температура, и больше нет необходимости строить высокие полки. А если не нужны высокие полки, их можно сделать шире – тогда сидеть и лежать будет удобнее и безопаснее.

Помимо этого, климатическое устройство Saunum заряжено кристаллами гималайской соли, так что исходящий поток воздуха направляется через соляные шарики. Эффект такой парной можно сравнить с соляной камерой, лечебное действие которой уже многим довелось испытать.

5 фото

Saunum встроится и в большое, и в маленькое помещение

По словам Вальдо-Кристо Виммсаара, продуктовая линейка Saunum в целом делится на две части: как уже упоминалось, кондиционер для сауны может быть скрытым, настенным или встроенным в потолок. Среди этого вы обязательно найдете модель, которая будет соответствовать потребностям вашей домашней сауны и при этом будет красивой.

Кроме того, ассортимент продукции Saunum включает оборудованные кондиционером каменки для сауны Premium, Primary и Professional, обеспечивающие равномерное распределение воздуха и тем самым сразу приятные ощущения в парилке. Первые две модели – Premium и Primary – подходят для небольших саун в квартирах, последняя – Professional – предназначена для больших домашних и общественных саун. «Мощность каменки соответствует размеру сауны, а большая масса камня обеспечивает длительный и приятный пар. Качество нашей продукции, как по содержанию, так и по форме, было неоднократно отмечено, в том числе мы получили награду за дизайн обогревателя Premium», – удовлетворенно говорит торговый директор.

Каменку Saunum можно назвать многофункциональным устройством, потому что она выполняет пять функций вместо одной в классической сауне. «На ваш выбор парилка со стабильной температурой или сбалансированная температура санария плюс насыщение воздуха кислородом. Любитель поддать пару может выбрать вариант, при котором относительная влажность в парилке будет повышена более чем на 60%. Не забыты и поклонники соляной камеры: эта функция тоже возможна благодаря гималайской соли и запатентованному методу солевого тумана. Последнее дополнение к этой комплектации – ароматическая сауна – поступит в продажу уже в октябре. Это будет ароматический набор, подходящий для любой каменки Saunum».