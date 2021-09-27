Украшаем нелегкую жизнь человека северных широт

Порой, вставая утром с постели, вы сразу ощущаете, как рутина берет верх. Когда мы заранее знаем обо всех делах предстоящего дня, жизнь становится унылой. Хуже всего – длинные и темные вечера, которые так характерны для северных стран и делают наше существование еще более гнетущим.

К сожалению, нам досталось не слишком много светлых и теплых дней, и, вероятно, мы проводим львиную долю светлого времени суток на работе. И вся эта беспрерывная тьма выливается в стресс и вызывает уныние.

Выйди из рутины, начни жить!

Лучшее средство от холода и темноты – это поездка в отпуск в теплую страну. Кто из нас не хотел бы валяться на белом песке, ощущая легкое дуновение бриза в волосах и слушать, как океанские волны набегают на пляж. Или вы предпочитаете отдых в грешной столице Лас-Вегасе, где вечеринки и отпуск всегда идут рука об руку? Обыденность – последнее, что отражается в ночной жизни этого города.

Поскольку с путешествиями, как известно, в настоящее время несколько затруднительно, и не каждому дано с ходу сесть в самолет, можно и дома найти, чем заняться. Например: вместо Лас-Вегаса посетить популярное в Эстонии онлайн казино Betsafe или новое казино онлайн SuperCasino с бокалом игристого вина, сидя у себя дома, и продолжить вечер безумной танцевальной вечеринкой в местном ночном клубе. Суть в том, чтобы делать что-то совершенно иное, по сравнению с тем, что вы привыкли делать ежедневно!

Если игра на деньги кажется утопией, то просто оформите комнату или уголок в своем доме в другом стиле. Делайте именно то, что вам нравится, и при необходимости даже слегка «пережмите». Найдите новую классную идею дизайна интерьера, например, на сайте Lykke.ee . Не забудьте заглянуть в Pinterest, а также на Facebook, где собираются несколько групп дизайнеров интерьера, и где вы сможете почерпнуть массу идей.

Займитесь искусством! Пойдите и пройдите курс рисования и напишите свою первую картину обнаженной натуры. Неважно, наделила вас природа талантом художника или нет. Все мы знаем, что искусство – это видеть искусство в искусстве. И неважно, что ваша работа никогда не будет висеть в Лувре. Самое главное, что вы смогли перенести свои переживания на холст. Именно это придает глубину живописи.

Отправьтесь на тренировку! Будь то боди памп или йога . Активный образ жизни пойдет на пользу организму и улучшит самочувствие. После хорошей тренировки вы определенно устали, но зарядились позитивом. Не теряя бодрости, пройдите электронный курс обучения. В настоящее время существует множество бесплатных онлайн-курсов и ещё больше всевозможных платных тренингов. Никакое самосовершенствование и дополнительные навыки не пройдут мимо, а приобретенная мудрость обязательно пригодится в будущей жизни.

Помогите тем, кто не может помочь себе. Лучшее в этом мире – это делать добрые дела. Здесь мы говорим не только о финансовых пожертвованиях, но и о том, где вы можете приложить руки и помочь своим присутствием. Знаете ли вы, что приюты для животных с распростертыми объятиями принимают волонтеров, которые хотят поиграть с котятами и прогуляться с собаками? Что может быть более необычного, чем крошечный меховой комочек, который радостно благодарит вас томным урчанием или дружески виляет хвостом, завидя вас?

Так что есть много способов украсить свою – и не только свою – жизнь. Просто найдите свое «безумное» дело, чтобы сделать жизнь увлекательнее. Соберите друзей и семью, вместе веселее! Наслаждайтесь моментом, наслаждайтесь мелочами и позвольте себе быть счастливыми!