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    Украшаем нелегкую жизнь человека северных широт

    Порой, вставая утром с постели, вы сразу ощущаете, как рутина берет верх. Когда мы заранее знаем обо всех делах предстоящего дня, жизнь становится унылой. Хуже всего – длинные и темные вечера, которые так характерны для северных стран и делают наше существование еще более гнетущим.

    К сожалению, нам досталось не слишком много светлых и теплых дней, и, вероятно, мы проводим львиную долю светлого времени суток на работе. И вся эта беспрерывная тьма выливается в стресс и вызывает уныние.
    Выйди из рутины, начни жить!
    Лучшее средство от холода и темноты – это поездка в отпуск в теплую страну. Кто из нас не хотел бы валяться на белом песке, ощущая легкое дуновение бриза в волосах и слушать, как океанские волны набегают на пляж. Или вы предпочитаете отдых в грешной столице Лас-Вегасе, где вечеринки и отпуск всегда идут рука об руку? Обыденность – последнее, что отражается в ночной жизни этого города.
    Поскольку с путешествиями, как известно, в настоящее время несколько затруднительно, и не каждому дано с ходу сесть в самолет, можно и дома найти, чем заняться. Например: вместо Лас-Вегаса посетить популярное в Эстонии онлайн казино Betsafe или новое казино онлайн SuperCasino с бокалом игристого вина, сидя у себя дома, и продолжить вечер безумной танцевальной вечеринкой в местном ночном клубе. Суть в том, чтобы делать что-то совершенно иное, по сравнению с тем, что вы привыкли делать ежедневно!
    Если игра на деньги кажется утопией, то просто оформите комнату или уголок в своем доме в другом стиле. Делайте именно то, что вам нравится, и при необходимости даже слегка «пережмите». Найдите новую классную идею дизайна интерьера, например, на сайте Lykke.ee. Не забудьте заглянуть в Pinterest, а также на Facebook, где собираются несколько групп дизайнеров интерьера, и где вы сможете почерпнуть массу идей.
    Займитесь искусством! Пойдите и пройдите курс рисования и напишите свою первую картину обнаженной натуры. Неважно, наделила вас природа талантом художника или нет. Все мы знаем, что искусство – это видеть искусство в искусстве. И неважно, что ваша работа никогда не будет висеть в Лувре. Самое главное, что вы смогли перенести свои переживания на холст. Именно это придает глубину живописи.
    Отправьтесь на тренировку! Будь то боди памп или йога. Активный образ жизни пойдет на пользу организму и улучшит самочувствие. После хорошей тренировки вы определенно устали, но зарядились позитивом. Не теряя бодрости, пройдите электронный курс обучения. В настоящее время существует множество бесплатных онлайн-курсов и ещё больше всевозможных платных тренингов. Никакое самосовершенствование и дополнительные навыки не пройдут мимо, а приобретенная мудрость обязательно пригодится в будущей жизни.
    Помогите тем, кто не может помочь себе. Лучшее в этом мире – это делать добрые дела. Здесь мы говорим не только о финансовых пожертвованиях, но и о том, где вы можете приложить руки и помочь своим присутствием. Знаете ли вы, что приюты для животных с распростертыми объятиями принимают волонтеров, которые хотят поиграть с котятами и прогуляться с собаками? Что может быть более необычного, чем крошечный меховой комочек, который радостно благодарит вас томным урчанием или дружески виляет хвостом, завидя вас?
    Так что есть много способов украсить свою – и не только свою – жизнь. Просто найдите свое «безумное» дело, чтобы сделать жизнь увлекательнее. Соберите друзей и семью, вместе веселее! Наслаждайтесь моментом, наслаждайтесь мелочами и позвольте себе быть счастливыми!
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