Насколько чист и безопасен воздух в вашей жилой и рабочей среде?

Чистый и загрязненный фильтры Фото: Soojusgrupp

Происходящее сейчас расширение клиентской базы свидетельствует о доверии, хорошей работе и знании спроса на обслуживание. Наш рынок все сильнее требует качественного внутреннего климата в зданиях, так что и в новых, и в старых домах уделяется все больше внимания системе вентиляции. «Мы считаем важным активное сотрудничество, позволяющее хорошо продвигаться вперед. Жизнь показала, что нужно знать потребности клиента и характер здания, чтобы предложить интервалы обслуживания», – говорит член правления Soojusgrupp OÜ Мати Рандло, основываясь на предыдущем опыте.

Внутренний микроклимат здания – основа хорошей атмосферы

Компания Soojusgrupp OÜ на сегодня обладает почти 30-летним опытом технического обслуживания. «Мы знали, что на местном рынке все еще существует потребность в партнере, который обеспечивает комплексное обслуживание вентиляции и чистку труб. Однако пандемия COVID-19, которая продолжается уже почти два года, сделала здоровый и безопасный климат в помещении еще более важным, чем раньше. «Если в прошлом этому не придавали такого значения, то теперь клиенты гораздо лучше осознают важность борьбы с вирусом и создания безопасного микроклимата в здании и способны это оценить», – добавил он.

Но что означает чистый микроклимат в помещении и как он влияет на наше здоровье? «Во-первых, вентиляция – это самый важный аспект в обеспечении климатического баланса в здании. Поскольку северный климат вынуждает нас проводить большую часть года в помещении, будь то дома или на работе, важно, чтобы там был здоровый микроклимат. Это означает, что весь воздух в помещении должен полностью обмениваться в течение двух часов. Вентиляция необходима для поддержания чистоты и свежести воздуха, а также ради безопасного для здоровья уровня содержания в воздухе вредных веществ. Со временем в вентиляции неизбежно накапливается пыль и грязь органического происхождения, а в трубах также влага и кислород, что создает идеальную среду для образования и размножения бактерий и вирусов», – поясняет Мати Рандло. Поэтому, по его словам, основой основ как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе является регулярная чистка и техобслуживание вентиляционных систем.

Bентиляционная труба до и после уборки Фото: Soojusgrupp

Чистый и безопасный микроклимат в помещении без усилий

Мати Рандло подтверждает, что при нормальных условиях эксплуатации дома или в офисе вентиляционную установку рекомендуется обслуживать хотя бы один-два раза в год. Фильтры вентиляции необходимо заменять в соответствии с уровнем заполнения, а масляный канал – в соответствии с частотой использования. В вопросе примерного интервала очистки рекомендации может дать хороший сервис-партнер.

«Совершенно очевидно, что загрязненный воздух в помещениях представляет угрозу как для здоровья, так и для безопасности. Все мы знаем разницу между самочувствием в душном и хорошо вентилируемом помещении. Регулярное обслуживание вентиляционного оборудования гарантирует, что бактерии лишены возможности размножаться, что сокращает возможность появления проблем со здоровьем, таких как усталость, головные боли, аллергические реакции. Это особенно ощутимо для людей с проблемами дыхательной системы или кожи, как и просто для чувствительных людей. Не забудем и о том, что здоровье сотрудников – обязательное условие бесперебойной работы, а значит, залог успеха работодателя. Регулярная чистка и обслуживание вентиляционных систем могут способствовать обеспечению безопасности от COVID-19 и просто поддерживать чистоту воздуха в помещении, сокращая проблемы со здоровьем сотрудников и обеспечивая хорошо функционирующую рабочую среду. Таким образом, регулярное техобслуживание и очистка вентиляции отвечают интересам всех сторон», – заявляет член правления Soojusgrupp OÜ.

Но, как уже было сказано, обслуживание играет важную роль и с точки зрения безопасности. Согласно Закону о пожарной безопасности, нужно регулярно проверять безопасность и исправность недвижимого имущества, здания, помещения, оборудования и их использования. Помимо этого, требуется принять меры для предотвращения пожара и воздерживаться от любых действий, которые могут вызвать пожар. «С точки зрения пожарной безопасности, наиболее опасна вентиляция кухни, где скапливаются остатки пищевого масла и жира. Возгорание нередко возникает в плохо очищаемом вытяжном канале кухни», – обращает внимание на бытовую безопасность Мати Рандло.

Мати Рандло при очистке вентиляционного оборудования Фото: Soojusgrupp

Быстрая и достойная работа и в столице, и в небольшом поселке

«Хотя наш главный офис находится в Пярну, мы работаем также в Таллинне и Тарту. На сегодня мы уже делаем выезды по всей Эстонии. Как правило, от размещения заказа до его выполнения проходит до четырех рабочих дней; в случае небольших объектов, таких как частные дома, чистка вентиляции занимает всего полдня. А значит, клиенту не о чем беспокоиться, настолько процесс очистки быстрый и эффективный», – объясняет Мати Рандло, добавив, что ощущение чистого воздуха после очистки возникает немедленно.

Soojusgrupp OÜ – молодая, развивающаяся и растущая компания, которая предлагает качественный сервис, надежные отношения с клиентами, приветливое общение и многолетний опыт. «Сегодня наша клиентская база насчитывает уже почти 130 клиентов, включая как коммерческую, так и жилую недвижимость. Приятно отметить, что владельцы все больше заботятся о системе вентиляции – нашими клиентами становятся учебные заведения, деловые и торговые центры, офисы, а также многоквартирные и частные дома. Кроме того, мы предлагаем клиентам обслуживание систем отопления и чистку теплообменников, а также обслуживание систем охлаждения. Клиенты ценят комплексные персонализированные услуги, и наша цель – предложить им такие услуги», – говорит Рандло.