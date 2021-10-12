Morgan Stanley в 3000 раз увеличил свою долю в Freedom Holding
Во втором квартале 2021 года крупнейший финансовый конгломерат Morgan Stanley приобрел 204 938 акций Freedom Holding. Ранее в портфеле компании было всего 69 этих акций. Благодаря приобретению Morgan Stanley занял почетное второе место в списке институциональных инвесторов FRHC.
Международная холдинговая компания Freedom Finance
, брокерскими услугами которой пользуются в том числе эстонские инвесторы, последние пару лет росла очень интенсивно. А именно, за это время она стала в четыре раза дороже и теперь имеет потрясающую капитализацию в 3,8 миллиарда долларов
Тимур Турлов, основатель и мажоритарный акционер Freedom Finance, сказал Äripäev, что прошедший год был для компании богат событиями. «Мы купили три финансовые организации в разных странах, запустили новые услуги, увеличили долю рынка и не намерены останавливаться на достигнутом», – заявил Турлов.
Надежные компании с солидной историей
Брокерская компания Freedom Finance была основана в 2008 году, на сегодня у нее есть офисы в США, Германии, Кипре, России, Украине и других странах. Деятельность холдинга регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а работа Freedom Finance Europe Ltd – Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра.
5 интересных фактов о Freedom Finance
• 20 000 сотрудников
• 75 офисов в семи странах
• 142 миллиона долларов США собственного капитала
• Акции холдинга торгуются на бирже Nasdaq
• 330 000 действующих клиентских счетов
Компания Morgan Stanley
работает на рынке с 1935 года, консультируя клиентов по вопросам публичных предложений, слияний и поглощений. Под управлением компании находятся активы на сумму 130,90 млрд долларов США. Morgan Stanley приносит пользу широкому кругу социальных групп, от частных клиентов и семей до крупных корпораций и целых государств.
Все эти крупные инвестиционные фирмы увеличили свои доли в Freedom Holding Corp. На второй квартал 2021 года
• Two Sigma Investments, мажоритарным участником Freedom Holding Corp., выкуплено 399 910 акций
• Penserra Capital Management – 115 601 акция
• D.E. Shaw & Co. – 73 938 акций
• Voloridge Investment Management – 35 693 акции
• Jump Financial – 31 300 акций
• Schonfeld Strategic Advisors – 29 100 акций
• Deutsche Asset Management Americas – 27 987 акций
• Susquehanna International Group – 25 130 акций
• Advisor Group – 23 904 акции