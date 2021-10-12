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    Morgan Stanley в 3000 раз увеличил свою долю в Freedom Holding

    Фото: Freedom Holding

    Во втором квартале 2021 года крупнейший финансовый конгломерат Morgan Stanley приобрел 204 938 акций Freedom Holding. Ранее в портфеле компании было всего 69 этих акций. Благодаря приобретению Morgan Stanley занял почетное второе место в списке институциональных инвесторов FRHC.

    Международная холдинговая компания Freedom Finance, брокерскими услугами которой пользуются в том числе эстонские инвесторы, последние пару лет росла очень интенсивно. А именно, за это время она стала в четыре раза дороже и теперь имеет потрясающую капитализацию в 3,8 миллиарда долларов
    Тимур Турлов, основатель и мажоритарный акционер Freedom Finance, сказал Äripäev, что прошедший год был для компании богат событиями. «Мы купили три финансовые организации в разных странах, запустили новые услуги, увеличили долю рынка и не намерены останавливаться на достигнутом», – заявил Турлов.
    Надежные компании с солидной историей
    Брокерская компания Freedom Finance была основана в 2008 году, на сегодня у нее есть офисы в США, Германии, Кипре, России, Украине и других странах. Деятельность холдинга регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а работа Freedom Finance Europe Ltd – Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра.

    5 интересных фактов о Freedom Finance

    • 20 000 сотрудников

    • 75 офисов в семи странах

    • 142 миллиона долларов США собственного капитала

    • Акции холдинга торгуются на бирже Nasdaq

    • 330 000 действующих клиентских счетов

    Компания Morgan Stanley работает на рынке с 1935 года, консультируя клиентов по вопросам публичных предложений, слияний и поглощений. Под управлением компании находятся активы на сумму 130,90 млрд долларов США. Morgan Stanley приносит пользу широкому кругу социальных групп, от частных клиентов и семей до крупных корпораций и целых государств.

    Все эти крупные инвестиционные фирмы увеличили свои доли в Freedom Holding Corp. На второй квартал 2021 года

    • Two Sigma Investments, мажоритарным участником Freedom Holding Corp., выкуплено 399 910 акций

    • Penserra Capital Management – 115 601 акция

    • D.E. Shaw & Co. – 73 938 акций

    • Voloridge Investment Management – 35 693 акции

    • Jump Financial – 31 300 акций

    • Schonfeld Strategic Advisors – 29 100 акций

    • Deutsche Asset Management Americas – 27 987 акций

    • Susquehanna International Group – 25 130 акций

    • Advisor Group – 23 904 акции

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