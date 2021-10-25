Артем Уманец из RIA.com Marketplaces: Цены на жилье будут расти, и вряд ли это «мыльный пузырь»

Цены на жилье во всех странах Балтии растут. И по мнению председателя правления эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces, которая ведет бизнес в Украине и является экспертом в сфере недвижимости, рост цен продолжится. В каких странах больше всего наблюдался рост цен? Какие есть опасения в будущем? И стоит ли ждать, что «мыльный пузырь» лопнет?

За первый квартал 2021 года цены на жилье в Эстонии выросли на 6,6%, по сравнению с тем же периодом в 2020 году. В Латвии этот показатель ниже почти в три раза — 2,8%. А вот наибольший рост из стран Европы наблюдался в Литве. Там показатель роста цен показал значение в рекордные 12%. В целом же по Европе рост цен составил 6.1%, что стало рекордом с 2006 года.

Что с продажами жилья в Эстонии?

Аналитики эстонской компании RIA.com Marketplaces (известна благодаря своей онлайн-площадке по продаже недвижимости №1 в Украине DOM.RIA.com) проанализировали количество продаж жилья в Эстонии.

По данным Земельного управления, во втором квартале 2021 года на рынке Эстонии было совершено почти 16,4 тысячи сделок купли-продажи, которые установили новый квартальный рекорд в 1,43 миллиарда евро.

С квартирной собственностью совершено 7816 сделок купли-продажи. И их общая стоимость превысила отметку в 600 млн евро — это что почти на 80% больше, чем год назад, и почти на 11% больше, чем в предыдущем квартале.

Что с ценами?

По последним отчетам Земельного го департамента Эстонии, новая “двушка” в Таллинне во втором квартале стоила в среднем около 139 тысяч евро, или три тысячи евро за квадратный метр. На вторичном рынке средняя цена двухкомнатной квартиры составляла почти 97 тысяч евро, или 2045 евро за кв.м. Одни из самых дорогих квартир продавались в центре города, а вот самые доступные оказались в районе Ласнамяэ.

По сравнению с предыдущим кварталом, индекс цен на многоквартирные дома увеличился на 3,4%, индекс цен на незастроенные земли на 8,8%, а индекс цен на земли под застройку вырос почти на 23%.

“Это может быть мыльным пузырем. Но вряд ли”

Артем Уманец из успешной эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая собирается выйти на Таллиннскую биржу, говорит, что во многих странах Европы рынки недвижимости растут быстрыми темпами. Но по его мнению, это не говорит о том, что рынки ждут кризис.

— Пандемия коронавируса в прошлом году заставила многих людей отложить покупку недвижимости и придержать деньги у себя. Как я и предполагал в прошлом году в своих аналитических обзорах, рынок недвижимости в Эстонии и других странах Европы выйдет из кризиса к концу года. Так и случилось. Но сейчас многие аналитики спорят, ждет ли нас всех так званный «мыльный пузырь». Вероятность есть всегда. Но по моему мнению, опасаться не нужно, — говорит Артем Уманец. — Стоит сказать, что сам по себе рост цен на недвижимость не говорит о том, что нас ждет очередной кризис. Почему? Подорожание недвижимости может быть связано с ростом доходов населения, которое и формирует платежеспособность людей. И тут нужно более серьезно анализировать все данные: от количества жилья на рынке и до его изменения. Угроза может исходить от банков и кредитной сферы, когда рост цен финансируется из денег, которые взяты в займ.

Как избежать очередного «мыльного пузыря»? На этот вопрос Артем Уманец отвечает так:

— «Мыльный пузырь» может появиться в любой стране без исключения. Сейчас в Эстонии наблюдается бум по купли-продажи. Но не нужно забывать, что все таки у людей были деньги на руках, был запас жилья у застройщиков и стройки функционируют. Многие работники из Украины и других стран приехали на заработки, и им нужно где-то жить. И приобретенное жилье используется для сдачи в аренду. Но возможен спекулятивный пузырь, когда эстонцы покупают жилье с целью перепродажи по завышенной цене, а не для своего личного жилья. И такие случаи на рынке тоже имеются, — говорит Артем Уманец. — Во многих странах мира уже реагируют на такие действия населения. Банки прописывают более строгие правила кредитования, государство облагает более высокими налогами при фиксировании нескольких продаж за определенный период или даже вводит налог на пустующие дома. Но как по мне, в Эстонии вероятность возникновения «мыльного пузыря» находится на уровне разговоров. Но государство все таки должно проконтролировать все эти вопросы.