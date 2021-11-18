Покупку автомобиля на весну следует оформить уже сейчас

Hyundai Bayon Фото: Topauto

Обычно покупку машины планируют заранее и тщательно продумывают. Поскольку глобальный дефицит микрочипов и полупроводников продолжается в этом году и, вероятно, сохранится в следующем, заказать новый автомобиль стоит как можно скорее, ведь очереди становятся все длиннее. А тем, кто желает получить новый автомобиль максимально быстро, стоит изучить ассортимент складских машин Topauto, сроки поставки которых короткие.

По словам руководителя по продажам Topauto Янека Эскора, в ближайшее время длительные сроки предварительных заказов в автопроме сохранятся, и, если вы хотите получить новую машину, например, следующей весной, заказ лучше разместить уже сегодня. Если до пандемии автомобиль можно было получить с завода в среднем за несколько месяцев, то сейчас время ожидания составляет полгода и более. Это связано с нехваткой микрочипов. Новый автомобиль может использовать до 1400 чипов для управления современными системами помощи водителю, информационными системами, электрическими стеклоподъемниками и многим другим. Разумеется, никто не хочет получить доделанную лишь наполовину машину, поэтому приходится ждать.

«Желающие получить новую машину в следующем году, обязательно должны сделать заказ уже сейчас. Кто придет позже, и машину получит позже. Мы видим, что люди стремятся приобретать новые, удобные и современные автомобили, а это означает, что каждый лишний день, потраченный на принятие решения, может означать перенос сроков поставки на еще более долгое время», - пояснил Эскор.

Pуководителя по продажам Topauto Янек Эскор

Исходя из полученной от производителей информации, например, модели Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe придется ждать не менее полугода, а популярные кроссоверы SEAT Tarraco и SEAT Ateca – от полугода до года. Столько же времени может потребоваться и для заказа более крупных и эксклюзивных моделей, таких как, например, CUPRA Formentor.

«Статистика продаж автомобилей в Эстонии за третий квартал показывает, что автосалоны оправились от прошлогоднего спада, и сейчас спрос аналогичен периоду до начала пандемии COVID-19, то есть 2019 году. Поэтому не стоит надеяться, что, если отложить покупку на будущее, модели окажутся в свободном доступе. Интерес велик, и хорошие машины быстро находят владельцев», - отметил Эскор.

Впрочем, в Topauto можно приобрести машину и быстрее, поскольку благодаря проверенным временем партнерам у компании все еще есть в наличии некоторые модели. Большинство из них – автомобили меньшего размера, но выбор неплохой. Например, в различной комплектации и цветовой гамме доступны новые модели Hyundai Bayon. Кроме того, в наличии несколько гибридных Hyundai Kona, а также модели Hyundai i30.

«Hyundai – подходящий для жителей Эстонии автомобиль, который будет служить своим владельцам верой и правдой долгое время. Например, Hybridai Kona с гибридным приводом – хорошая семейная машина, на которой можно с комфортом перемещаться между городами», - сказал Эскор.

Из прочих брендов Topauto предлагает несколько моделей Suzuki: в основном Suzuki Swift, но также некоторые модели Ignis.

«Те, кто ищет достойный семейный автомобиль или небольшую и экономичную машину, могут быстро найти решение у нас. Но если имеются особые пожелания относительно оборудования, конечно, придется подождать», - заметил Эскор.

«Хорошая новость заключается в том, что в начале декабря на склад поступят новые электрические Hyundai IONIQ5, которые ценят за эксклюзивный внешний вид и большой запас хода. Кроме того, мы уже знаем, что получим 30 автомобилей SEAT Leon в комплектации FR. Поэтому стоит регулярно заглядывать на страницу складских автомобилей Topauto – если вы хотите еще до Рождества приобрести нечто более эксклюзивное, такая возможность скоро откроется», - пообещал Эскор.

По его словам, сохранится и нехватка подержанных автомобилей: машины в хорошем состоянии раскупают очень быстро – за считанные дни или даже часы. На складе подержанных автомобилей Topauto сейчас всего треть того количества, которое там было до начала пандемии.

«Если машина клиенту подходит, он сразу же соглашается ее купить. Клиенты даже согласны отказаться от ряда дополнительных аксессуаров, если получат машину сразу. Быстро продаются, например, бывшие демонстрационные или предлагавшиеся на замену автомобили, – подытожил Эскор. – Сейчас самое время продать подержанный автомобиль, но купить его непросто – цены на подержанные машины выросли как в Эстонии, так и в Европе».

Hyundai Bayon Фото: Topauto

Со складскими автомобилями Topauto можно ознакомиться здесь.

Topauto действует на автомобильном рынке Эстонии с 1994 года, продавая модели Hyundai, SEAT, CUPRA, Suzuki, Isuzu, Citroën и SsangYong. Предприятие регулярно поддерживает культуру и спорт.