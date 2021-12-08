Тройка лучших эмитентов в космическом секторе

Космический сектор, в котором несколько лет назад наблюдался застой, в последние годы стремительно развивается. В то же время деятельность в этом секторе сопряжена с высоким риском. Данная индустрия находится в зачаточном состоянии, а рынок еще не созрел. Таким образом, предприятия космической отрасли имеют огромный потенциал роста.

Несмотря на трудности, частные компании в космической отрасли начали постепенно появляться в начале 2000-х годов. Одним из стимулирующих факторов был спрос частного сектора на космические услуги. Телекоммуникационные и интернет-компании начали интересоваться вопросами запуска спутников на орбиту – в основном для связи и космических исследований.

Кроме того, военные и космические организации начали постепенно увеличивать свои бюджеты и поддерживать не только крупные компании, но и новичков, чтобы стимулировать конкуренцию в этой сфере. На этом фоне отраслью заинтересовались и инвесторы.

В результате космическая индустрия активно набирает обороты, и за последние годы в ней значительно выросло количество компаний, большинство из которых находится в США. Кроме того, расширилось количество отраслевых сегментов: основными по-прежнему остаются производство продукции для использования в космосе, космический транспорт, спутниковая связь и космическое наблюдение. По оценкам аналитиков Morgan Stanley Research, доля этих сегментов составляет около 65%.

К привлекательным направлениям с высоким потенциалом роста относятся грузоперевозки с низкой и средней гравитацией на низкой околоземной орбите (НОО) и космический туризм. Изначально такими грузами в основном являются спутники. По оценкам аналитиков Wall Street Reports, потенциальный размер рынка доставки спутников на орбиту через несколько лет может превысить 100 миллиардов долларов.

С другой стороны, по данным компании SpaceTech Analytics, потенциальный размер рынка космического туризма оценивается в диапазоне от 100 до 300 миллиардов долларов.

Наиболее перспективные публичные компании в космической отрасли, имеющие огромный потенциал роста, но также сопряженные и со значительными рисками.

1. Virgin Galactic Holdings: потенциал роста – 60%, при успешном испытательном полете и высокой вероятности запуска коммерческого полета.

Американская компания производит воздушные и космические транспортные средства высочайшего уровня. Компания Virgin Galactic Holdings планирует развивать туристические суборбитальные космические полеты и запуски малых искусственных спутников. Можно заработать деньги на ее акциях, которые могут вырасти благодаря развитию космического туризма.

Мы уже представляли наши инвестиционные идеи в отношении компании Virgin Galactic в декабре прошлого года. В то время компания была зарегистрирована как мемная акция, вследствие чего за 5 недель она выросла более чем на 100%. В нынешней ситуации мы снова считаем компанию Virgin Galactic привлекательным рискованным активом для среднесрочных инвестиций.

В июле этого года компания Virgin Galactic успешно запустила космический корабль Unity с экипажем во главе с Ричардом Брэнсоном, владельцем компании. Ракетоплан благополучно приземлился после пилотируемого суборбитального полета. В результате компания продемонстрировала способность запустить предоставление услуг в области космического туризма в ближайшем будущем. В период слухов и ожиданий акции компании выросли с 16 до 55 долларов в середине мая, но после успешного выхода на биржу цены упали до 30 долларов.

Что делать? 1. Купите акции по 16,27 доллара США; 2. Отведите для покупки не более 1–2% своего портфеля. Вы можете использовать рекомендации аналитиков Freedom24 по созданию сбалансированного портфеля; 3. Продавайте, когда цена достигнет уровня 32 долларов!

2. Rocket Lab: потенциал роста – 53,8% благодаря работающему прототипу ракеты и госзаказу.

Частный американский производитель в сфере космической промышленности и поставщик услуг по запуску малых спутников, имеющий дочернюю компанию в Новой Зеландии. Компания разработала и эксплуатирует легкую орбитальную ракету под названием Electron, которая позволяет запускать малые спутники и сверхмалые кубсаты. Кроме того, разрабатывается новая ракета-носитель средней грузоподъемности под названием Neutron. Можно получить прибыль от акций, цена которых может вырасти благодаря успешному использованию ракеты Electron и контрактам с НАСА.

Список текущих достижений компании:

• Готов работающий прототип легкой ракеты Electron; ракета среднего размера Neutron находится в стадии разработки.

• 21 запуск ракеты в космос, из них 18 были успешными. В 2021 году компания смогла произвести 4 запуска. Среди предприятий с государственным участием компания Rocket Lab уступает только компании SpaceX с ее 127 успешными запусками.

• На орбиту выведено 105 спутников, 2 из которых собственные.

• Построены два собственных завода по производству и сборке ракет и компонентов космических кораблей. Один из них находится в США, а другой – в Новой Зеландии.

Что делать? 1. Купите акции по 15,45 доллара США; 2. Отведите для покупки не более 1–2% своего портфеля. Вы можете использовать рекомендации аналитиков Freedom24 по созданию сбалансированного портфеля; 3. Продавайте, когда цена достигнет уровня 20 долларов!

3. Astra Space Inc.: потенциал роста – 73,5% в связи с необходимостью вывода спутников на низкую околоземную орбиту и испытания нового двигателя

Предприятие (ранее называвшаяся Holicity Inc.) предоставляет услуги по запуску спутников на орбиту. Компания Astra Space разрабатывает ракеты-носители для доставки на орбиты грузов массой до 500 кг со средней дальностью действия до 500 км. В большинстве случаев это спутники, обеспечивающие глобальную связь, наблюдение за поверхностью Земли, мониторинг погоды и навигацию. Можно получить прибыль от ее акций, цена которых может вырасти на фоне увеличения спроса на отправку легких грузов на низкую околоземную орбиту.

Astra Space – один из самых молодых участников рынка. Компания была создана в 2016 году, но уже прошла долгий путь. За это время Astra не только смогла построить и частично использовать действующие прототипы ракет, но также построила на Аляске собственное производственное подразделение и пусковую платформу.

Бизнес-модель Astra Space заключается в предоставлении услуг по выведению легких грузов на низкую околоземную орбиту (НОО). В настоящее время весьма большой интерес вызывают ракеты малой грузоподъемности (до 500 кг). Отправления в основном включают в себя спутники световой связи и наблюдения. Такие запуски требуются и военным организациям; прежде всего Пентагон неоднократно проявлял интерес к операторам, которые могут быстро запустить ракету на необходимую орбиту, когда возникнет настоятельная необходимость в наблюдении.

По оценкам руководства компании, потенциальный размер рынка составляет более 100 миллиардов долларов, а к 2029 году ожидается более 40 700 отправлений, 90% из которых будет весить до 300 кг. Компания Astra Space уже заключила несколько контрактов на более чем 50 запусков на общую сумму 150 миллионов долларов.

Компания намерена довести нынешний прототип до потребительского статуса и неуклонно увеличивать свою долю на рынке. По оценке руководства, доведение объема продукции компании до 30 ракет снизит COGS (себестоимость реализованной продукции) на 50%. К 2025 году руководство компании планирует увеличить количество запусков до более чем 300 в год, что снизит себестоимость (COGS) еще наполовину.

Одной из текущих разработок компании является легкая ракета Rocket 3, предназначенная для доставки грузов весом до 300 кг на низкую околоземную орбиту (до 500 км). Высота ракеты составляет всего лишь 11,6 метра – меньше, чем у ракет ближайших конкурентов.