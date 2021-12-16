Благодаря солнечному парку Telia в атмосферу не попало 160 тонн CO2

Фото: Telia Eesti

Производительность солнечного парка, построенного чуть более года назад рядом с крупнейшим дата-центром Telia, превысила прогнозы почти на 7%, и благодаря использованию солнечной энергии в атмосферу не было выброшено более 160 тонн углекислого газа.

В октябре прошлого года крупнейший центр обработки данных Telia в Лаагри, под Таллинном, первым в Эстонии начал использовать солнечную энергию.

Руководитель подразделения бизнес-клиентов Telia Eesti Хольгер Хальянд отметил, что центры обработки данных потребляют очень много электроэнергии, поэтому солнечная энергия является экологически безопасным способом снижения энергопотребления.

«Мощность парка солнечных панелей при центре обработки данных определил размер доступной площади для установки панелей. Хотя солнечный парк не покрывает все потребности в энергии дата-центра, он вносит свой значительный вклад. Использование возобновляемых источников энергии важно как с экологической, так и с экономической точки зрения, учитывая рост цен на энергию», – сказал Хальянд.

Средняя годовая выработка солнечного парка прогнозировалась на уровне 119 МВт·ч. Результат первого года превысил прогнозы на 6,7%, и в атмосферу не попало около 162 тонн углекислого газа, что сопоставимо с количеством выбросов среднего автомобиля, работающего на бензине, при пробеге 1,2 миллиона километров. «Конечно, этому поспособствовало и исключительно теплое и солнечное лето», – добавил Хальянд.

Обязательным условием для строительства солнечного парка является наличие свободной поверхности, такой как участок земли или крыша, и, конечно, такой парк нельзя построить в любом месте. «Эффективность солнечных панелей все еще относительно низка, особенно с учетом потенциала солнечной энергии. Безусловно, в этой области остается масса возможностей для инноваций. Чтобы действительно сделать производство электроэнергии в Эстонии экологически чистым, нынешняя солнечная технология должна стать значительно более эффективной и компактной, чтобы мы не тратили ценные участки земли на установку больших панелей, и местные научные исследования и разработки играют здесь ключевую роль», – отметил Хальянд.

Солнечная станция центра обработки данных в Лаагри имеет расчетный срок службы 25 лет, мощность 2 x 50 кВт и среднюю прогнозируемую производительность порядка 119 МВт·ч в год.