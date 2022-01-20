Таллиннский кредитный союз – безопасная гавань для ваших денег

События, происходящие в мире в последние годы, перевернули с ног на голову весь прежний жизненный уклад, и можно смело утверждать, что прежние экономические модели больше не действуют. Как в условиях такой турбулентности найти для своих сбережений безопасную гавань?

Таллиннский кредитный союз предлагает для этого три возможности. предлагает для этого три возможности.

По сообщению Банка Эстонии, в конце прошлого года остаток по вкладам жителей Эстонии составлял 10,8 миллиарда евро. Для сравнения: Объем доходов Эстонской Республики в прошлом году составил 11,2 миллиарда евро, а это значит, что объем вкладов сопоставим с государственным бюджетом. Но это еще не все. Согласно статистике Банка Эстонии, остаток по вкладам в прошлом году увеличился примерно на 20 процентов. Это очень стремительный рост, который показывает, что дела у нас как будто идут лучше, чем когда-либо ранее.

К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются. Преимущественная доля вкладов эстонских людей – это банковские вклады до востребования, не приносящие практически никаких процентов. В то же время инфляция в прошлом году в Эстонии составила 8,8 процента. Иными словами, покупательская способность денег, находящихся на сберегательных счетах, уменьшилась почти на одну десятую часть.

Напоминаем: в конце прошлого года остаток по вкладам жителей Эстонии составлял 10,8 миллиарда, но из-за инфляции покупательская способность этой суммы сократилась на 880 миллионов евро.

Найдите для своих денег безопасную гавань

Однако остаток по вкладам продолжает расти, поскольку только в январе в рамках пенсионной реформу II ступень накопительной пенсии покинули 12 236 человек, на счета которых государство перевело 95 миллионов евро.

Что же предпринять со своими сбережениями, чтобы уберечь их от инфляции? Одна из возможностей – инвестировать в рынок ценных бумаг или криптовалют. Но если инвестировать, не обладая хотя бы базовыми знаниями, высока вероятность того, что ущерб будет еще больше. Более надежный способ – хранить сбережения так, чтобы они были надежно защищены и в то же время приносили проценты, что помогло бы уменьшить влияние инфляции на сбережения.

Основанный в 2010 году Таллиннский кредитный союз предлагает три разных варианта вкладов

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД

Речь идет о вкладе, который подходит в первую очередь тем, кто хочет увеличить свои сбережения за счет накоплений или планирует накопить определенную сумму, чтобы купить недвижимость или сделать другую крупную инвестицию.

Минимальная сумма накопительного вклада составляет 200 евро, и этот вклад отличается от других вкладов, предлагаемых Таллиннским кредитным союзом, тем, что в любой момент его можно пополнять суммами не менее 200 евро. Помимо возможности докладывать деньги, накопительный вклад отличается еще и ежемесячной выплатой процентов, которые добавляются к накопленной сумме.

СРОЧНЫЙ ВКЛАД

Срочный вклад – это вклад, заключенный на определенный срок и позволяющий зарабатывать проценты с вложенной суммы в конце каждого месяца, квартала или периода.

Первый взнос в срочный вклад составляет не менее 2000 евро, процент зависит от периода, на который делается вклад.

Процентная ставка как в случае с накопительным вкладом, так и в случае со срочным вкладом, может доходить до 6% годовых.

ВКЛАД24

Вкад24 – один из наиболее интересных продуктов Таллиннского кредитного союза, позволяющий в любое время досрочно забрать накопления, сохранив при этом заработанный процент.

В случае досрочного прекращения Таллиннский кредитный союз переведет вам на расчетный счет всю сумму вклада и накопленные проценты в течение 24 часов после подачи уведомления о прекращении. По сути, это вклад до востребования, с той лишь разницей, что, если банки предлагают для таких вкладов ничтожный процент, то процентная ставка Вклада24 равняется 3%.

Такой вклад подходит прежде всего тем, кто хочет за счет своих сбережений совершить какую-то крупную покупку, например, приобрести автомобиль или недвижимость, и держит крупную сумму на своем банковском счету. Вклад24 защищает сбережения от инфляции и в то же время является очень гибким, позволяя забрать деньги в течение суток после подачи заявления.

Таллиннский кредитный союз – союз финансово-грамотных людей

Таллиннский кредитный союз основан в 2010 году, паевой капитал предприятия за 11 лет деятельности достиг почти трех миллионов евро. Наш союз – одно из крупнейших в Эстонии ссудо-сберегательных обществ.

Члены союза доверяют нам. Возраст членов Tallinna HLÜ варьируется от 25 до 85 лет. Средний размер вкладов составляет от 10 000 до 25 000 евро, и это говорит о доверии к нам наших членов.

Союз пережил предыдущий серьезный экономический кризис, благодаря которому члены союза получили хороший опыт и знание, что их деньги в надежных руках. Если говорить о членах нашего союза, то их можно охарактеризовать как финансово-грамотных людей, принимающих взвешенные решения, заинтересованных в стабильном пассивном доходе и не желающих брать на себя лишние риски.

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