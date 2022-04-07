Торговая платформа MerXu открывает эстонским компаниям новые экспортные возможности в Европе

Кайдо Рая, генеральный директор MerXu в Эстонии.

Выход на новые рынки требует больших затрат денег и времени, поэтому предприниматели рады любой возможности представить свой продукт потенциальным клиентам. Торговая платформа merchu.com, созданная для продвижения международного бизнеса, объединяет в себе возможности как покупки, так и продажи, и сейчас охватывает около 10 европейских стран. Для повышения деловой активности MerXus проводит очень привлекательные бонусные кампании.

«Площадка MerXu предназначена любым субъектам предпринимательства, будь то гигантский концерн или малое предприятие из одного человека. Это не просто еще один сайт пассивной купли-продажи. При подписке наш представитель связывается с новым клиентом и лично изучает его цели и планы, а также представляет возможности MerXu. Мы при любой необходимости поддерживаем клиентов, помогаем им достичь своих целей оптимальным способом, например, поможем загрузить товарные каталоги. Однако бизнес ведется между людьми, и для нас важно, чтобы предприниматели-участники могли получить максимальную отдачу от новой платформы, – говорит Кайдо Рая, генеральный директор MerXu в Эстонии. – Мы хотим доставить предпринимателям возможности международного бизнеса прямо на компьютер или смартфон».

Идея создания платформы международной купли-продажи зародилась в сентябре 2019 года у руководства фирмы, которому хотелось сделать нечто новое и глобальное. Далее последовала тщательная предварительная работа, генерация идей и разработка платформы. Площадка была запущена в ноябре 2020 года и поддерживается несколькими международными инвесторами. Сегодня в MerXu работает около 200 человек, и компания стремится охватить как можно больше рынков. В настоящее время она работает в Эстонии, Литве, Чехии, Польше, Словакии, Румынии, Венгрии и Германии.

«Уже создано много отличных решений для частных лиц и в пределах одной страны, но построить международную площадку B2B гораздо сложнее – например, приходится иметь дело с проверкой компаний, различными законами и требованиями. Вопреки расхожему мнению, Европа — это отнюдь не единообразный рынок, по сути, у каждой страны свои правила, — говорит Рая, – Кроме того, существуют предубеждения. Например, многие эстонские компании не решаются экспортировать в Польшу, считая польские товары настолько дешевыми, что эстонским в Польше не пробиться. Сегодня мы можем подтвердить, что наши продукты могут завоевать рынок и в Польше, и в Чехии!»

Почему MerXu лучше других платформ купли-продажи?

По словам Рая, она обладает несколькими преимуществами. «Во-первых, мы ориентированы на предпринимателей, во-вторых, мы работаем для всей Европы — да, пока не на всех рынках, но мы постоянно расширяемся, чтобы стать доступными каждому клиенту и предложить ему сервис на родном языке. Растущий немецкий рынок, крупнейший национальный рынок Европы, обладает большим потенциалом. Наша площадка – отличная возможность для эстонских производителей продавать свою продукцию в Германии, не открывая офиса и не имея представителя».

Во-вторых, большинство торговых площадок специализируются на одной или двух конкретных отраслях, а MerXus собрал 10 категорий продуктов, в том числе химическая промышленность, строительство, электротехника, сантехника, машины, безопасность и профессиональные инструменты. Команда MerXu усердно работает над тем, чтобы сделать каталог товарных категорий логичным и простым в использовании.

Недавно на платформу был добавлен раздел услуг, где компании могут их покупать, продавать и договариваться о различных услугах. Есть и еще ряд преимуществ. Например, MerXu регистрирует как покупателей, так и продавцов, чтобы обеспечить максимально безопасную деловую среду, где по другую сторону экрана проверенный партнер. Критерии вступления строгие – например, должна быть в порядке кредитная история компании, не должно быть долгов.

Высоко ценится клиентами окно чата, то есть мессенджер, где покупатели и продавцы могут удобно общаться напрямую, начинать и завершать сделки, договариваться обо всем, что связано со сделкой, например, о цене, количестве, доставке, качестве и т. д., а также передавать документы. Чат оснащен автоматическим переводом. Это означает, что эстонец пишет свой вопрос чеху на эстонском языке, чех отвечает ему на своем родном языке, и вся переписка переводится с помощью машины.

Здесь можно оставить запрос на приобретение товара или услуги, которые вы ищете. MerXu продвигает запросы, самостоятельно связываясь с потенциальными поставщиками как в рамках платформы, так и вне ее, соединяя стороны потенциальной сделки. Помимо этого, работает поддержка клиентов, где на ваши письма и телефонные звонки отвечают живые люди.

Проводятся разнообразные кампании. Например, вы можете получить реальную компенсацию оплаты своей первой покупки или бесплатную доставку покупок. Эти и другие кампании можно найти на сайте merXu. Некоторые предложения почти слишком хороши, чтобы быть правдой.

Предстоящие задачи – единая платежная система и эффективная логистика

Как минимум до лета 2022 года платформа merxu.com будет бесплатной — плата за подписку или операции не взимается, поскольку это сегодня не является целью инвесторов. Цель — мощно и быстро расти и создать достойную клиентскую базу, ведь чем больше клиентов и товаров на площадке, тем лучшие цены можно предложить.

«Сейчас перед нами стоят две задачи, которые нужно решить в ближайшем будущем. Во-первых, это трансграничные платежи, то есть единая платежная система, которая позволит совершать любые платежи очень легко, быстро и безопасно», — отмечает Рая. Другая цель — выстроить хорошую систему логистики. Сейчас организует перевозку товаров и отвечает за нее продавец. «Мы хотим ускорить этот процесс, чтобы покупатель принимал решение о покупке прямо на платформе MerXu, сразу видя стоимость и сроки доставки».

Есть и третья задача, которая заключается в том, чтобы найти подходящих людей для работы в MerXu. Поскольку компания быстро растет как с точки зрения рынков, так и клиентской базы, ей нужны основательные, открытые и заинтересованные в международной работе люди. На данный момент в Эстонии требуется активный менеджер по продажам.

Порекомендуйте MerXu другу и заработайте на этом!