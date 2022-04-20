Tentest Trade: тенты для требовательных пользователей

Tentest Trade OÜ — крупнейший в Эстонии поставщик складных палаток, зонтов, навесов и других вещей, крайне необходимых для проведения мероприятий в нашем климате. Помимо этого, компания, известная как производитель и поставщик качественных павильонов из ПВХ, вот уже 20 лет предлагает своим клиентам полезные и визуально приятные решения.

Конкурентное преимущество Tantest Trade изначально и по сей день заключается в том, что мы сопровождаем продажи техническим обслуживанием и снабжаем всю продаваемую нами продукцию запчастями проверенного качества. У нас достаточный запас разных моделей, а значит, каждый клиент при внезапном наступлении хорошей погоды может быстро получить качественное и эффективное решение прямо со склада.

На купленный тент или палатку можно прямо на месте нанести изображение баннерного или цифрового качества. Кроме того, рекламные изображения могут быть нанесены на тенты и палатки методом термопечати. «Цифровая печать в четыре краски, или «цифра», позволяет нанести изображение на всю поверхность палатки или навеса, — поясняет генеральный директор компании Ивар Гроссев, – Это лучший выбор, если вы хотите масштабно и эффектно представить свое рекламное сообщение, логотип компании или бренд!»

Достаточные запасы и широкий модельный ряд сделали Tentest Trade надежным партнером для ресторанов, кафе и баров, а также для частных декораторов. «Помимо этого, мы активно продаем продукцию в соседние страны – Финляндию, Швецию и Латвию», — добавил генеральный директор.

Каждый год что-нибудь новое

«В этом году мы опять предложим новые решения, в категории инвентаря для мероприятий. В нашем ассортименте появятся качественные атмосферостойкие светодиодные гирлянды с небьющимися лампами, а также ограждения с золотистыми и хромированными столбиками, которые идеально акцентируют торжественное мероприятие и оградят нужную зону», — говорит Ивар Гроссев.

Ассортимент продукции Tentest включает и товары для организации выставок: рекламные перегородки и стеллажи, компактные складные дегустационные стойки, удобные для ярмарок, торговых точек и т.д. случаев «живой» рекламы товаров. Погодостойкие светодиодные гирлянды – безусловно, сюрприз этого лета, они помогут придать настроение летним сумеркам и осветят красивый уголок террасы или место для барбекю.

Качество работы компании подтверждает ее многолетнее сотрудничество с крупными предприятиями пищевой промышленности Эстонии – Alecoq, Liviko, Balbiino, Coca-Cola – а также с большинством наших мелких производителей, таких как Koch или Tanker, не говоря уже о ярмарках, когда торговые палатки и навесы Tentest демонстрируют уникальные изделия мастеров.

Компания расширяется, качество сохраняется

Продукция и услуги Tentest Trade развивались с вместе с новой независимой Эстонией. Компанию не миновали трудные времена, но, несмотря ни на что, ее команда всегда готова предложить нечто новое, гарантируя при этом, что качество продукта оправдает ожидания клиентов.

Планы предприятия на ближайшее время – поддерживать хороший темп развития. «Мы хотим и впредь обеспечивать уверенность и душевное спокойствие, предлагая стильный дизайн и качественный ассортимент продукции. Хотим обеспечить качество продукции на долгие годы вперед», – заявляет Гроссев.

Повседневной работой на территории клиента в Tentest Trade OÜ занимаются 10–20 человек, каждый из которых является мастером своего дела с богатым опытом работы в лучших эстонских компаниях. «Поскольку наша компания неизменно нацелена на развитие, мы ищем подрядчиков – сервисных техников – для холодных работ и обслуживания оборудования Horeca», — приглашает генеральный директор присоединиться к команде.