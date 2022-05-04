Акция производителя игрушек Mattel – настоящая инвестиционная жемчужина

У одного из самых известных производителей игрушек, компании Mattel, в планах несколько интересных проектов, которые могут прилично увеличить стоимость акций. Во-первых, им удалось совершить ребрендинг их традиционной светловолосой куклы Барби (Barbie) и заработать на этом хорошую прибыль, разнообразив цвет волос и кожи, наделив Барби разными профессиями и предложив множество вариантов одежды.

Во-вторых, они смогли вырвать из рук своего извечного соперника, компании Hasbro, права на производство игрушек по мотивам диснеевских мультфильмов про принцесс и «Холодное сердце», которых лишились в 2016 году. Это особенно важно потому, что, лишившись лицензии, компания, по оценкам, за это время недополучила дохода на 440 миллионов долларов.

Mattel планирует привлечь к производству и продажам игрушек Disney ту же команду, которая успешно вдохнула новую жизнь в куклу Барби. Это добавляет всему проекту ценный опыт и по всей вероятности поднимет крупнейший ключевой бизнес Mattel – производство кукол – на новые высоты.

Mattel надеются получить прибыль и с приобретения корпорацией Microsoft компании Activision Blizzard, в сотрудничестве с которой и ранее приобретались лицензии на производство различных игрушек. Хотя фигурки персонажей и героев игр и боевиков не являются самым прибыльным сегментом для компании, она все же надеется на позитивный доход именно от продажи продуктов на базе интеллектуальной собственности Activision Blizzard благодаря увеличению клиентуры.

На киноэкраны выходит новый фильм о Барби с участием множества звезд

Помимо большого кино, в скором времени начнется сотрудничество с Netflix, обладающей правом на показ мультфильмов и анимационных фильмов о Барби. Сейчас ведется работа над показом франшизы Barbie на их платформе. Благодаря этому количество потенциальных покупателей игрушек Mattel должно увеличиться, поскольку будет охватываться все большая аудитория в разных группах общества.

В последние годы компания прилагала много усилий, чтобы улучшить свое финансовое положение. В феврале этого года компания Mattel объявила, что выкупает обратно акции на сумму 200 миллионов долларов, что составляет 2,5% от рыночной капитализации на данный момент. Пандемия коронавируса лучше повлияла на компанию, чем на другие секторы, поскольку родители покупали своим детям альтернативу гаджетам. Все это и правильные действия по развитию внутри компании помогли повысить доход от продаж за прошлый год на 18%.

Примененная компанией маржа валовой прибыли в 2021 году была на процент меньше, чем годом ранее, то есть составила 48,2% по сравнению с 49 процентами 2020 года – причиной этого стала высокая инфляция, удорожавшая как материалы, так и расходы на транспорт. Несмотря на это, маржа операционной прибыли увеличилась с 11,6 процента до 14 процентов, и это является прекрасным доказательством того, насколько успешным был провозглашенный Mattel в 2018 году план внутренней реструктуризации компании, направленной на экономию за счет расходов на деятельность.

Поскольку сильно увеличилось количество свободных денег (за пять лет более 650 миллионов долларов), то компания уже объявила о своих планах по сокращению за счет них долга. Все это придает финансам Mattel хорошую гибкость, повышает их ликвидность и уменьшает стоимость капитала.

Остаться флагманом, невзирая на коронавирус

Если учитывать все, о чем было сказано, то успех Mattel за последние годы выглядит еще более впечатляющим, поскольку не стоит забывать, что только что завершился очередной цикл пандемии коронавируса, обусловивший массовый дефицит сырья по всему миру. Реорганизация работы и стратегии Mattel явно работает в их пользу, многие кредитные рейтинговые агентства, такие как Moody´s, повысили рейтинг Mattel благодаря их растущему финансовому положению, а также хорошему и крепкому марочному портфелю и всемирному повышению узнаваемости в разных социальных группах.

По нашим оценкам, акции Mattel (MAT) обладают отличным потенциалом роста в течение следующего года, и потенциальная целевая цена акции составит как минимум 30 долларов, то есть рост составит около 20% от нынешней цены. Также стоит упомянуть, что некоторые крупные инвестиционные компании еще выше оценивают целевую цену акций именно благодаря большей активности компании по сравнению с ее конкурентами.

Mattel – это американский производитель игрушек, знакомый каждому ребенку и его родителям по таким брендам, как Barbie, Hot Wheels, Monster High и Uno.