Freedom Holding Corp. увеличил выручку до $565 млн и ушел с российского рынка

Учредитель Freedom Finance Europe опубликовал финансовые результаты за фискальный год, завершившийся 31 марта 2022 года. Согласно показателям холдинга, его чистая выручка составила $565 млн, что на $212 млн (или на 60%) больше, чем годом ранее. Доля европейского подразделения холдинга, Freedom Finance Europe, составила $437,7 млн, или 78% от общей чистой выручки.

Чистая прибыль Холдинга увеличилась на 48% — с $143 млн до $211,3 млн. Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций в 59 млн штук, составила $3,56 и $2,45, соответственно.

Комиссионные доходы Холдинга выросли на 59%, или на $160 млн, — с $272 млн до $432 млн. Процентный доход увеличился на 197%, или на $61 млн, — с $31 млн до $92 млн. Активы и обязательства Холдинга увеличились на $902 млн и $670 млн, соответственно.

По состоянию на 31 марта 2022 года в подразделениях холдинга было открыто около 410 тысяч клиентских счетов — на 120 тысяч, или на 41%, больше по сравнению с количеством клиентских счетов на 31 марта 2021 года.

Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов

Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов: «Несмотря на геополитический кризис, который отразился на всех мировых рынках, мы закончили 2022 год с хорошими показателями . Наш европейский бизнес показывает внушительные результаты, и мы расширяем свое географическое присутствие в ЕС, открывая новые представительства. У нас большие и амбициозные планы по развитию во всех направлениях, и нашей команде предстоит большая работа для их воплощения».

Freedom Holding Corp. уходит с российского рынка

Freedom Holding Corp., материнская компания Freedom Finance Europe, выведет российского брокера «Фридом Финанс» и Банк Фридом Финанс из состава группы. Информация об этом опубликована в отчете за 2022 фискальный год, размещенном 31 мая на сайте SEC — американской Комиссии по ценным бумагам и биржам.

На первом этапе сделки покупателем российских подразделений холдинга выступит его глава и основной владелец Тимур Турлов. В дальнейшем эти активы будут проданы представителям их топ-менеджмента.

С первого дня военного конфликта между Россией и Украиной руководство Freedom Holding Corp. приложило значительные усилия для обеспечения безопасности и благополучия наших сотрудников из Украины. Несмотря на последствия конфликта, Freedom Finance Ukraine продолжает обслуживать своих клиентов. Все офисы в Украине снова открыты для посещения, за исключением офиса в Харькове — его сотрудники работают удаленно.

Тимур Турлов в апреле подал официальное заявление на получение гражданства Казахстана, в результате чего откажется от гражданств России и Сент-Китс и Невис. Он также пожертвовал $2,5 млн личных средств на гуманитарную помощь Украине, еще $2,7 млн выделила Freedom Finance Europe