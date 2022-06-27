Самой популярной темой Telia Meetup стала кибербезопасность

С последними технологическими новинками можно было ознакомиться в демо-зоне мероприятия. Присутствовали Microsoft, HPE (Hewlett Packard Enterprise), Trend Micro, Dell EMC, Cisco, Nutanix, Lenovo и многие другие. Фото: Rene Lutterus

Мероприятие Telia Meetup, которое прошло 26 мая, собрало более 350 бизнес-клиентов и партнеров Telia. Разнообразная программа дня включала выступления и дискуссии на темы ИТ, кибербезопасности и технологий.

Безусловно, самой популярной темой дня была кибербезопасность, и хотя в программе было несколько семинаров на эту тему, их все равно оказалось недостаточно для всех желающих, и нам пришлось добавить больше мест.

Много говорится о том, как снизить киберриски, но при этом необходимо подготовиться и к ситуации, где киберинцидент всеже происходит, потому что не все атаки можно предотвратить. Чтобы обеспечить предприятию необходимый базовый уровень кибербезопасности, следует действовать в нескольких разных направлениях: заниматься информированием сотрудников, использовать современные решения безопасности, иметь обзор происходящего и быть готовыми к реализации худших сценариев, то есть составить кризисный план.

Киберландшафт быстро меняется, и постоянно возникают новые риски. Вот почему эксперты Telia по киберзащите постоянно работают над тем, чтобы предлагать нашим клиентам новые решения в области безопасности . В начале года мы представили решение для защиты от DDoS-атак, а в мае запустили услугу Помощи при киберинциденте , которая поможет в ситуации, когда предприятие подвергается атаке. Разумеется, мы не могли обойти вниманием эти нововведения и более подробно представили обе услуги.

5G — двигатель инноваций на ближайшие годы

Telia уже более полутора лет предлагает своим клиентам функциональность 5G на существующих частотах, но в уже в ближайшем будущем возможности 5G расширятся.

Сегодня сети 5G во всем мире находятся только в начале своего пути. Основными преимуществами мобильных сетей пятого поколения являются более высокая скорость передачи и большая пропускная способность, что, благодаря меньшему времени задержки, позволяет обеспечивать необходимую поддержку, например, для услуг реального времени. Важным аспектом также является возможность поддержки работы миллионов устройств IoT (Internet of Things), которые находят все более широкое применение.

5G позволяет сделать бизнес более эффективным в широком спектре областей, например, в промышленности, логистике, транспортном и медицинском секторе.

История успеха э–Эстонии продолжается

На посвященной цифровому государству дискуссии обсуждалось, сохраняет ли Эстония имидж цифрового государства и что стоит за его успехом. Панелисты были единодушны в том, что мы по-прежнему можем гордиться нашим 20-летним цифровым государством. Имидж Эстонии как э- государства по-прежнему очень силен во всем мире, и это явно выделяет нас среди других стран. За успехом стоит четкое видение и тот факт, что основное внимание всегда уделялось созданию благ для людей, и это позволило разработать реальные решения для жителей страны.

В последние годы также вырос имидж Эстонии как страны стартапов, поскольку в Эстонии самое большое количество стартапов на душу населения в Европе. Эстония также стала центром компетенций – у нас есть опыт и знания, которыми мы можем поделиться с другими. Помимо этого, Эстония является хорошим местом для тестирования новых решений.

Решения IoT облегчают жизнь поставщикам услуг и потребителям

Интернет вещей играет важную роль в автоматизации ручных процессов, а удаленное управление помогает сделать многие рабочие места еще более эффективными. На данный момент основным направлением развития IoT в Эстонии является удаленное считывание данных. Для предприятия с большим парком устройств проблема может заключаться как в точности данных, так и во времени и ресурсах, затраченных на их сбор. В свою очередь, это может повлиять на денежный поток предприятия, если из-за этого задерживается выставление счетов.

Эстонские сетевые предприятия начинают более широко использовать дистанционное считывание , и оно уже работает в целом ряде областей (например, газ, электричество, централизованное отопление); например, Tallina Vesi скоро начнет устанавливать смарт-счетчики воды.

Решения IoT также все чаще используются в промышленном производстве, где важно контролировать, например, влажность или уровень шума.

Кризисный план на важном месте

Нынешняя ситуация вынудила многие предприятия более тщательно определить потенциальные риски и серьезно задуматься о кризисных планах. Об этом также говорилось в обсуждении клуба ИТ-руководителей. Выступавшие подчеркнули, что в сегодняшних условиях предприятию необходим план на случай непредвиденных обстоятельств. Этот план следует постоянно обновлять, реально тестировать более сложные кризисные сценарии и, например, проигрывать их раз в год для того, чтобы убедиться, что выбранные решения действительно работают. Если что-то случится, будет поздно искать решение или партнера, способного помочь в кризисной ситуации.

Также обсуждалась современная роль ИТ-руководителя в предприятиях. Было отмечено, что ИТ-руководитель должен понимать бизнес и быть к нему ближе, чем это было принято в прошлом. Образно говоря, если в данный момент ИТ-руководитель не участвует в бизнес-совещаниях, на предприятии явно что-то не так.

Гибкость — ключевое слово для малого бизнеса

То, как мы работаем сегодня, кардинально отличается от того, как мы работали до коронавирусного кризиса. Кроме того, стиль работы малых предприятий обычно носит более мобильный характер, и все большее значение для них приобретают решения, поддерживающие гибкий способ работы . Например, почти 60% малых предприятий используют различные приложения для групповой работы. К примеру, платформа Microsoft Teams , сделавшая большой скачок во время пандемии, сегодня уже не просто инструмент для видеоконференций, а позволяет создавать разные группы, обмениваться файлами и так далее.

Потребности и требования малых предприятий в области ИТ и кибербезопасности также изменились; все больше внимания уделяется тому, какая техника и программное обеспечение используется, как с точки зрения функциональности и надежности, так и безопасности.

Следующий Telia Meetup пройдет 25 мая 2023 года.