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19 сентября 2022 в 5:00 Поделиться:









Как выбрать подходящую страховку?

Оформление страховки - это зачастую что-то такое, о чем мы не очень задумываемся. Договор страхования заключается как бы между прочим либо просто потому, что страхование является обязательным, как например дорожное страхование и страхование жилья в случае ипотечного кредита, либо просто как что-то привычное, сопутствующее определенным сторонам жизни. Таким является, например, страхование путешествий или часто также медицинское страхование, которое заключают для обеспечения сотрудникам вашего предприятия более легкого доступа к врачам-специалистам или некоторым дополнительным преимуществам.

Но как понять, в какой страховой компании лучше заключить свой договор страхования? За чем следует проследить в предлагаемых страховках? Почему неразумно принимать решения, основываясь только на цене страхового полиса?

Перед тем как заключить страховой договор, важно продумать для себя, от чего конкретно вы хотите застраховаться и чего именно ожидаете от страховки. В этом случае гораздо проще найти среди различных поставщиков услуг тех, кто соответствует нужным условиям, и уже среди них выбрать кого-то одного.

Продумайте свои желания и ожидания от страхового покрытия

Прежде чем выбрать конкретное страховое решение, необходимо продумать, что именно вы хотите застраховать, что должна включать и покрывать конкретная страховка. В связи с этим также важно проанализировать, насколько велика должна быть страховая сумма, которая смогла бы восстановить ситуацию до наступления страхового случая. Здесь важно, чтобы страховая сумма также соответствовала реальной стоимости страхуемых объектов, а не выбиралась лишь для снижения страховых выплат. Например, в случае страхования путешествий важно проанализировать стоимость вашего багажа и выбрать соответствующую сумму покрытия. Таким же образом следует уточнить стоимость своего имущества, например, при заключении договора страхования жилья. Кроме того, при возможности важно проанализировать различные суммы собственной ответственности, которые изначально, при выборе максимума, могут уменьшить счет за полис, но которые потом клиент должен будет оплатить сам при наступлении несчастного случая. Для снижения рисков следует подумать о том, какую сумму собственной ответственности было бы оптимально выплатить в случае реального наступления страхового случая, чтобы не причинить слишком больших потерь личному бюджету.

Исследуйте, что на самом деле предлагают разные страховые компании

После определения желаемых условий следующими шагами должны стать ознакомление с возможностями различных поставщиков услуг и работа с предлагаемыми ими страховыми продуктами. Здесь важно подчеркнуть, что нужно также прочитать условия разных страховых продуктов и убедиться, что приобретаемый страховой продукт будет соответствовать желаемым требованиям даже в случае наступления реального несчастного случая, а не только привлекает внимание низкими платежами или каким-то другим заманчивым предложением. Как правило, с продуктами различных страховых компаний удобно ознакомиться на их домашних страницах, где, помимо описания различных страховых продуктов и предлагаемых преимуществ, также излагаются их условия. Кроме того, варианты сравнения продуктов от разных страховых компаний предлагают несколько страховых брокеров. Тут следует воспользоваться возможностью и в случае возникновения вопросов обратиться к специалистам страховых компаний. Необходимые для этого контактные данные отображаются и на домашних страницах, предлагая, помимо общения по телефону и электронной почте, во многих случаях возможность отправлять сообщения на главной странице.

Снижайте наиболее важные для вас риски

Когда вы внимательно ознакомились с продуктами различных поставщиков услуг и, исходя из их условий, выбрали из них одного, то далее, при подписании договора, вам также следует внимательно ознакомиться с различными дополнительными рисками и выбрать из них те, которые интересны и необходимы вам, чтобы при наступлении ущерба еще больше сократить расходы и тем самым снизить собственные риски. Здесь опять же стоило бы продумать сценарий реального страхового случая, а также то, какие дополнительные риски вы больше всего оценили бы в этом случае. Зачастую выбор различных дополнительных рисков не приводит к значительному удорожанию страховых взносов, но может стать существенным подспорьем в случае реального несчастного случая. Такими дополнительными рисками в страховании каско могут быть, например, дополнительный риск подменного автомобиля или выполнение ремонта в дилерском центре. В первом случае это дополнительный риск, который мы особенно рекомендуем очень мобильным людям, чья повседневная жизнь во многом зависит от наличия транспортного средства. В таких случаях те, кто выбрал дополнительный риск подменного автомобиля, имеют возможность ездить в соответствии со своими предпочтениями либо на подменном автомобиле, либо на общественном транспорте и хотя бы частично продолжать свою нормальную жизнь, пока их личный автомобиль находится в ремонте. Второй упомянутый дополнительный риск мы рекомендуем выбирать в первую очередь тем автовладельцам, которые приобрели новый автомобиль и хотят ремонтировать автомобиль в дилерском центре конкретной автомобильной марки и после истечения гарантийного срока. Кроме того, он рекомендуется для автовладельцев, которые ценят качество автосалона конкретной марки автомобиля и ценят уверенность, которую дает ремонт, выполненный в автосалоне конкретной марки автомобиля.

В случае страхования жилья таким рекомендуемым дополнительным риском, безусловно, будет страхование ответственности. Это дополнительный риск, который покрывает убытки, причиненные страховым случаем, начавшимся в застрахованной квартире или в доме, а также окружающим соседям или другим третьим лицам. Кроме того, страхование ответственности предлагает расширенную защиту при работе в качестве частного лица на территории Эстонской Республики, а также включает страхование ответственности владельцев домашних животных, велосипедистов и пешеходов. Это означает, что в случаях, когда ущерб причинен велосипедистом, другим немоторизованным транспортным средством или при движении пешком, те, кто выбрал страхование расширенной ответственности в дополнение к страхованию жилья, должны заплатить только сумму собственной ответственности.

Убедитесь, что страховка не оставит вас в затруднительном положении при наступлении несчастного случая

В качестве последнего, а также самого важного момента мы не устаем подчеркивать, что при подписании страхового полиса следует запастись временем и подробно ознакомиться с условиями заключаемого страхования, а не делать это как бы мимоходом. Это ваша инвестиция в полис, который при наступлении несчастного случая должен обеспечить вам душевное спокойствие и уверенность в том, что ситуация, по крайней мере, в финансовом плане разрешится на более выгодных для вас условиях. Поэтому перед оформлением страхового полиса важно убедиться, что конкретно он содержит и в каких страховых случаях поможет. Соответственно, важно и то, чтобы при возникновении дополнительных вопросов они не оставались «висеть в воздухе» в надежде на лучшее, а последовало бы обращение к специалистам страховых компаний или страховым брокером, ежедневная работа которых как раз и заключается к том, чтобы отвечать на вопросы клиентов, определять их потребности в страховании и помогать найти правильные страховые решения.

Страховое акционерное общество «BTA Baltic Insurance Company» является одним из ведущих страховых обществ в Балтии, которое предлагает широчайший спектр страховых услуг, не связанных со страхованием жизни, в Латвии, Литве и Эстонии. В Балтии в ВТА работает более 1 000 сотрудников. «Vienna Insurance Group AG», с опытом работы в страховой отрасли почти в 200 лет, является крупнейшим акционером ВТА. При более чем 25 000 сотрудников в примерно 50 предприятиях в 30 странах, «Vienna Insurance Group AG» является явным лидером на рынках своей деятельности в Центральной и Восточной Европе и заботиться о более, чем 22 миллионах клиентов. «Vienna Insurance Group AG» является предприятием с наивысшей оценкой ведущего индекса Венской биржи (с 1994 года) – ATX, аудиторская компания «Standard & Poor’s» присудила предприятию высокую оценку финансовой стабильности А+ со стабильным прогнозом развития на будущее. «Vienna Insurance Group» тесно сотрудничает с «Erste Group» - самым крупным банком, предоставляющим розничные услуги в Центральной и Восточной Европе.