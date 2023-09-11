Ивар, выпускник по специальности «слесарь систем отопления и охлаждения»: чтобы найти высокооплачиваемую работу, нужно знать и уметь

Касса по безработице финансирует обучение и для тех, кто ищет работу, и для работающих людей. Выбор специальностей широк, причем обучение проводится как на эстонском, так и на русском языках. Фото: Касса по безработице

Взрослым нередко бывает довольно трудно по прошествии многих лет вернуться за парту. И всегда найдется повод пропустить занятия – нет времени, срочная работа, дети требуют внимания.

51-летний Ивар, только что выучившийся на слесаря систем отопления и охлаждения, рассказывает, почему он решил переквалифицироваться, освоив новую профессию.

После основной школы Ивар пошел учиться в профессионально-техническое училище Вана-Вигала на тракториста широкого профиля и успешно его окончил. Отучившись, он некоторое время работал трактористом, но вскоре нашел себе новую работу – водителем.

«Я только что получил водительские права, а поскольку в то время водителям платили немного больше, чем трактористам, не о чем было и думать, я выбрал работу водителя грузовика», — рассказывает Ивар.

Хорошая бизнес-идея

В 1992 году Ивар решил попробовать свои силы в бизнесе и учредил фирму, которая занималась тростниковыми кровлями. «Идея возникла потому, что в то время тростниковая кровля стоила больших денег. Если средний заработок тогда составлял 400–500 крон в месяц, то для нас порой это могло быть дневным доходом. Поэтому получилась, так сказать, неплохая база», — вспоминает Ивар.

Мяртин занимался установкой тростниковых кровель почти 20 лет. «По сути, дело велось так, что мы строили кровли в основном зимой и в начале весны, а лето посвящали спокойному хобби – рыбалке».

Но однажды бизнес с тростниковыми кровлями выдохся, и Ивар вернулся к работе водителя. «Какое-то время я ездил по всей Европе, пока не купил собственную машину и не начал заниматься перевозками в пределах Эстонии», — говорит он.

Профессия водителя грузовика перестала окупаться

Ивар рассказал, что работал водителем грузовика почти девять лет, но когда цены стали расти, это работа перестала себя оправдывать. Тогда он решил, что пора найти новую, более доходную работу.

«Я стал понемногу присматриваться к рынку труда и следить за тем, на какие должности ищут людей. Стало понятно, что для хорошо оплачиваемой работы в современном мире неизбежно нужны определенные навыки и знания», — говорит Мяртин.

Ивар обратился в Кассу по безработице, где обсудил с карьерным консультантом различные возможности обучения. В итоге он заметил спрос на профессию слесаря систем отопления и охлаждения, освоение которой финансировалось Кассой по безработице. «Мой опыт взаимодействия с Кассой по безработице можно оценить только положительно – на все мои вопросы и опасения сразу давались ответы». На сегодня Ивар уже успешно закончил обучение и, благодаря стажировке, нашел работу по специальности, которой очень доволен.

Касса по безработице финансирует обучение и для тех, кто ищет работу, и для работающих людей

Если вы тоже чувствуете, что пора попробовать что-то новое, обратитесь в Кассу по безработице. Она поддерживает профессиональное обучение и получение высшего образования и во многих случаях выплачивает пособие за участие в уровневом образовании.

Касса по безработице поддерживает приобретение профессий и квалификаций в областях, где уже недостает специалистов, а в будущем их потребуется еще больше. Выбор специальностей широк, причем обучение проводится как на эстонском, так и на русском языках.