МDC Max Daetwyler Eesti сокращает цепочки поставок и расширяет производство

Сложная экономическая ситуация привела к заметному снижению качества сторонних комплектующих и материалов, а также к нестабильности сроков поставки, что заставило машиностроительное предприятие MDC Max Daetwyler Eesti задуматься о возможностях разрешения ситуации. Компания решила заменить станок лазерной резки СО2 на современную технику, приобрела новые гибочные станки и устройство, производящее азот из воздуха.

Новое гибочное оборудование с ЧПУ, приобретенное MDC Max Daetwyler Eesti. Фото: Арно Миккор

«2023 год по интенсивности напоминает годы предыдущих кризисов, т.е. очень мало рутины и всего привычного. Несмотря на то, что уже в начале года для промышленности прогнозировался застой и скорее спад, мы не могли пожаловаться на отсутствие заказов», — говорит Кайли Вонье, генеральный директор компании. Оборот швейцарского семейного предприятия в Эстонии в прошлом году приблизился к 12 миллионам евро. Более чем на две трети его составляют станочные рамы и конструкции, предназначенные производителям различных станков. Кроме того, производится оборудование по обработке сточных вод и мусора для судостроительной промышленности.

MDC Max Daetwyler Eesti является аутсорсинговой компанией, в силу чего нестабильность рынка и сильное ценовое давление заставляют руководство постоянно анализировать возможности оптимизации производства. «Что здесь скрывать – нужно думать о том, как выжить, как обеспечить устойчивость и стабильность. Инфляция в Эстонии доставила нам настоящую головную боль. Если до коронакризиса внутренний рынок Эстонии находился в фазе положительного роста, что для нас означало в первую очередь постоянно расширяющуюся сеть аутсорсинга и все более качественные поставки, то сейчас мы вернулись в ситуацию, когда качество закупаемых компонентов и материалов значительно снизилось, и мы не можем быть уверены в сроках поставки», – объясняет Вонье.

Низкое качество переданных на аутсорсинг услуг и покупных материалов создает для нас слишком много дополнительных расходов и действий, чего мы не можем себе позволить. По той же причине мы не можем полностью автоматизировать производство, что, безусловно, является одной из наших целей в ближайшие годы. Кайли Вонье генеральный директор MDC Max Daetwyler Eesti

Специфика предприятия заключается в продукции – а это крупносерийные изделия весом 1,5–4 тонны плюс единичные изделия, в том числе прототипы. Поэтому потребность в материалах и комплектующих очень разнообразна и требует сотрудничества с большим количеством эстонских производителей. «Стремительный взлет цен и снижение качества и надежности поставок в прошлом году заставили нас очень серьезно отнестись к анализу рынка и поиску лучших возможностей. Клиенту нужны гибкость, быстрая доставка, качество и разумные цены, которые мы можем гарантировать только при наличии качественных материалов, контроле цепочки поставок и рациональном производстве, — описывает Вонье. – Низкое качество переданных на аутсорсинг услуг и покупных материалов создает для нас слишком много дополнительных расходов и действий, чего мы не можем себе позволить. По той же причине мы не можем полностью автоматизировать производство, а это одна из наших целей на ближайшие годы. Поэтому мы не увидели другого выбора, кроме как все больше рассчитывать на самообеспечение в части поставок».

Производство газа на месте – еще один шаг на пути к экологичности

Первым делом компания заменила станок для лазерной резки CO2 на современную технологию и приобрела два новых гибочных станка. «Обновляя лазерное оборудование, мы заодно приобрели установку, которая производит азот из воздуха. При современной технологии азот является одним из основных газов, необходимых для лазерной резки. Идея состоит в том, чтобы в будущем купить еще и генератор водорода и производить этот необходимый газ на месте», — говорит генеральный директор. Это важный шаг на пути к «зеленому» производству, потому что он избавит от еженедельной доставки требуемых объемов газа грузовиками.

Работа на новом гибочным станке – одно удовольствие. Фото: Арно Миккор

Несмотря на то, что технология лазерной резки распространена в Эстонии и эту услугу предлагают некоторые крупные поставщики стали, гибкость аутсорсинга недостаточна для обеспечения потребностей MDC Max Daetwyler Eesti. Для компании критически важна точность лазерной резки и гнутых деталей, и опыт показывает, что нужный уровень может гарантировать только собственное производство. Поскольку это быстрая современная технология, компания сможет не только получать нужные ей объемы, но и снова предложить рынку Эстонии эту качественную и надежную в отношении сроков услугу.

По словам Вонье, с внедрением нового оборудования возможности производства стали более разнообразными и допускают выпуск более крупных серий продукции. «В дополнение к новой технологии мы также внедрили систему канбан – не только для материалов, но и для компонентов, так что у нас есть опыт изготовления сложных серийных изделий поточным методом. Это дополнительно повышает нашу привлекательность в глазах клиентов и позволяет гарантировать им те качество и надежность поставок, к которым они привыкли».

MDC Max Daetwyler Eesti AS заменила старый станок для лазерной резки CO2 на современную технологию. Фото: Арно Миккор

Предложение инженерных решений стало повседневной работой

Баланс спроса и предложения в тяжелой промышленности и машиностроении по-прежнему смещен: с одной стороны, предпринимаются попытки заменить и восстановить утраченное из-за войны оборудование и инфраструктуры. С другой – рынок переполнен постковидными складскими запасами из-за неопределенности с поставками, вынудившей многих производителей оборудования работать «на склад».

«Крайне сложно оценить потребности клиентов, — утверждает Вонье. – В дополнение к упомянутому, кризисные годы заставили многих производителей оборудования искать экономные решения. Это происходит по нескольким причинам: потребность в быстрой и качественной доставке привела к тому, что ряд производителей прекратили свою деятельность в Китае и вернули производство в Европу, в то время как быстрое развитие технологий и доступность ресурсов создали для наших клиентов сильную конкуренцию. Таким образом поставка инженерных решений и стала нашей повседневной работой».

Станок лазерной резки, вид изнутри. Фото: Арно Миккор

Изменения на едином рынке ЕС, особенно в экономике Германии, заставили многие компании пересмотреть свои производственные возможности и искать новых поставщиков. «Несмотря на очень плотное сотрудничество с имеющимися клиентами, мы открыты для новых заказчиков, которые приходят к нам либо по рекомендации первых, либо через другие деловые связи. Хотя начало года было очень активным и количество заказов превысило все наши прогнозы, с мая объем регулярных заказов сократился. В этом году мы провели работу с потенциальными клиентами и нашли ряд возможностей для сотрудничества и увеличения объемов производства, что позволяет уверенней смотреть в будущее».

На ближайшие годы планируется расширение производственного здания

Несмотря на то, что отрасль в настоящее время находится в низшей позиции, по словам Вонье, на рынке есть множество новых возможностей, которыми стоит воспользоваться и создать ценность для компании. «Конечно, внедрение нового и выход на новые рынки – всегда сложные задачи, требующие больших усилий от команды. Последние несколько лет были очень трудными, и нам приходилось справляться самостоятельно, потому что государственная поддержка была минимальной по сравнению с рынками наших клиентов в Германии, Швейцарии и Финляндии. Это вынудило нас принимать не очень популярные решения относительно нового состава команды и взвешивать каждое действие. Сегодня мы сталкиваемся с новыми вызовами, но также и с новыми возможностями, собрав команду, которая знает себе цену. Да, в нашей компании каждый должен прикладывать усилия, но только так мы сможем выжить и идти в ногу с инновациями».

В 2024 году MDC Max Daetwyler Estonia планирует заменить многие производственные установки на современное, более мощное оборудование. Кроме того, компания рассчитывает получить разрешение на строительство для расширения площадей, в ходе которого собирается отремонтировать старое здание и расширить площади на 40%, одновременно максимально повысив экологичность производства.