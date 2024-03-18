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Selver

18 марта 2024 в 10:10









Сеть Selver зафиксировала выгодные цены. Реакция положительная

С начале этого года в Selver введена новая ценовая концепция, ориентированная на долгосрочную перспективу: цены на многие товары массового спроса стабилизированы на выгодном уровне до 20% ниже среднерыночных. Предысторию решения рассказывает Пилле Раалисте, директор по закупкам компании Selver.

Selver стремится обеспечить потребителю уверенность, тем более сейчас, при возросшей нагрузке на кошелек. Кроме того, торговая сеть хочет развенчать миф о высоком уровне своих цен.

«Концепция фиксации выгодной обычной цены заключается в том, что повседневные продукты питания и предметы первой необходимости, предпочитаемые покупателями, в магазинах Selver будут доступны по очень разумной цене в течение длительного времени. Тогда клиенту не нужно следить за акциями, он может быть уверен, что цена товара останется той же и сегодня, и завтра, и через несколько месяцев», — объясняет Раалисте.

Цены можно снизить

Несмотря на то, что цены на такие товары в магазине уже почти на одну пятую ниже привычных, по словам Раалисте, некоторые продукты могут стать еще дешевле. Это зависит от того, какие изменения происходят на рынке и снижается ли со временем цена на сырье. «Мы регулярно анализируем продажи и уровень цен. Мы хотим, чтобы в нашем ассортименте были популярные у покупателей продукты повседневного спроса».

Невысокая стабильная цена повышает продажи

Интерес покупателей к товарам высокий, объемы продаж местами выросли по сравнению с обычными в 3–4 раза. А значит, поставщики тоже заинтересованы в фиксации выгодных цен на более длительный срок, чем типовая акция.

Основной упор сделан на продукты питания, однако в перечне есть и предметы первой необходимости. «Их не покупают на ежедневной основе, однако товары первой необходимости составляют значительную часть расходов», — говорит Раалисте, приводя примеры: средства личной гигиены, моющие средства, туалетная и хозяйственная бумага.

Если такой недорогой товар в ассортименте заменяется другим, это будет равноценный аналог. Раалисте приводит в пример молоко в пластиковых пакетах, которое продается по стабильно хорошей цене, меняется только бренд. «Бренд может меняться, но характеристики продукта остаются неизменными, и выгодная цена тоже».

По словам Раалисте, в перечень товаров с фиксированной ценой входят только лучшие – товары, которые получают хорошие отзывы покупателей и пользуются проверенным спросом. Все это товары категории А и известные бренды. По словам директора по закупкам, выбор таких товаров зависит и от сезона: «Летом вы найдете в ассортименте продуктов с фиксированной выгодной ценой и гриль, и кровяную колбасу, и жаркое из свинины».

Широкий ассортимент по стабильно хорошей цене

Сеть предлагает около 700 товаров по фиксированной выгодной цене, в том числе 500 наименований продуктов питания и 200 промышленных товаров; e-Selver поставляет более 500 таких товаров.

Выкладка отмечена желтым ценником и соответствующим шелфтокером, так что хорошо заметна для покупателей. В е-Selver товары по фиксированной выгодной цене вынесены в отдельную категорию, их удобно просмотреть и добить в корзину.

Selver ежедневно продает по бюджетной цене около 5000 товаров

По словам Раалисте, ассортимент товаров по выгодной цене позволяет клиенту приобрести в Selver всю свою потребительскую корзину. «В дополнение к фиксации цен на ряд товаров мы продолжаем проводить кампании с разными предложениями. Таким образом, клиент может в любое время приобрести в Selver самые разные товары по привлекательной цене. Среди почти 5000 продуктов каждый найдет то, что соответствует его предпочтениям», — говорит директор по закупкам Selver.